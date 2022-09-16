Що трапилося в окупованому Херсоні
Наразі невідомо, що саме трапилося. Російські окупанти кажуть про нібито "попадання" біля адміністрації, пише 24 канал.
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Пропагандисти бідкаються, що поруч з адміністрацією, яку захопили окупанти, буцімто влучили "5 ракет". На відео з місця події видно, як ззаду будівлі здіймається дим.
Згодом кореспонденти Суспільного з місця події підтвердили що за будівлею облдержадміністрації видно дим в районі Апеляційного суду. Саме там, за словами депутата Херсонської облради Сергія Хланя, перебувало керівництво окупантів. Серед них і колишній фсбшник сєргєй єлісєєв.
Дивіться відео з місця вибуху у Херсоні:
Наслідки вибуху в окупованому Херсоні / Скриншот з відео
Серед окупантів є постраждалі
Пропагандисти заявили, що внаслідок вибуху поранень зазнала так звана "начальниця департаменту праці і соціальної політики", а її водій – загинув.
Постраждалих серед мирного населення немає. Перший заступник голови облради Юрій Соболевський зазначив, що вибух стався у правому крилі будівлі.
Що відомо про єлісєєва
У липні колаборанти створили свій незаконний "уряд" у Херсонській області. Його "головою" вони призначили колишнього співробітника ФСБ сєргєя єлісєєва. До того росіянин був заступником глави уряду Калінінградської області.
Ще дві посади в так званому "уряді" отримали колишні російські чиновники.
Тоді речник Одеської ОВА Сергій Братчук висловив сподівання, що "українські партизани підірвуть цих клоунів найближчим часом".
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