Що трапилося в окупованому Херсоні

Наразі невідомо, що саме трапилося. Російські окупанти кажуть про нібито "попадання" біля адміністрації, пише 24 канал.

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Пропагандисти бідкаються, що поруч з адміністрацією, яку захопили окупанти, буцімто влучили "5 ракет". На відео з місця події видно, як ззаду будівлі здіймається дим.

Згодом кореспонденти Суспільного з місця події підтвердили що за будівлею облдержадміністрації видно дим в районі Апеляційного суду. Саме там, за словами депутата Херсонської облради Сергія Хланя, перебувало керівництво окупантів. Серед них і колишній фсбшник сєргєй єлісєєв.

Дивіться відео з місця вибуху у Херсоні:



Наслідки вибуху в окупованому Херсоні / Скриншот з відео

Серед окупантів є постраждалі

Пропагандисти заявили, що внаслідок вибуху поранень зазнала так звана "начальниця департаменту праці і соціальної політики", а її водій – загинув.

Постраждалих серед мирного населення немає. Перший заступник голови облради Юрій Соболевський зазначив, що вибух стався у правому крилі будівлі.

Що відомо про єлісєєва

У липні колаборанти створили свій незаконний "уряд" у Херсонській області. Його "головою" вони призначили колишнього співробітника ФСБ сєргєя єлісєєва. До того росіянин був заступником глави уряду Калінінградської області.

Ще дві посади в так званому "уряді" отримали колишні російські чиновники.

Тоді речник Одеської ОВА Сергій Братчук висловив сподівання, що "українські партизани підірвуть цих клоунів найближчим часом".

Зверніть увагу! На Херсонщині ЗСУ звільнили 4 громади – Нововоронцовську, Кочубеївську, Високопільську та частину Великоолександрівської. Попри періодичні обстріли, місцеві мешканці вже повертаються туди й ремонтують свої будинки.

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