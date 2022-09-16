Что случилось в оккупированном Херсоне
Пока неизвестно, что случилось. Российские оккупанты говорят о якобы "попадании" возле администрации, пишет 24 канал.
Ранее ВСУ ударили по оккупантам в пригороде Херсона и сделали невозможным ремонт Каховского моста
Пропагандисты жалуются, что рядом с администрацией, которую захватили оккупанты, якобы попали "5 ракет". На видео с места происшествия видно, как позади здания поднимается дым.
Впоследствии корреспонденты Суспільного с места происшествия подтвердили, что за зданием облгосадминистрации видно дым в районе Апелляционного суда. Именно там, по словам депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя, находилось руководство оккупантов. Среди них и бывший фсбшник сергей елисеев.
Смотрите видео с места взрыва в Херсоне:
Последствия взрыва в оккупированном Херсоне / Скриншот из видео
Среди оккупантов есть пострадавшие
Пострадавших среди мирного населения нет. Первый заместитель главы облсовета Юрий Соболевский отметил, что взрыв произошел в правом крыле здания.
Что известно о елисееве
В июле коллаборанты создали свое незаконное "правительство" в Херсонской области. Его "главой" они назначили бывшего сотрудника ФСБ сергея елисеева. До этого россиянин был заместителем главы правительства Калининградской области.
Еще две должности в так называемом "правительстве" получили бывшие российские чиновники.
Тогда спикер Одесской ОВА Сергей Братчук выразил надежду, что "украинские партизаны взорвут этих клоунов в ближайшее время".
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