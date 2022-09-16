Об этом сообщают местные и пропагандистские издания. Взрыв в "прокуратуре" раздался 16 сентября.

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Кроме этого, в результате взрыва погибла заместительница горенко екатерина стегленко.

Что известно о "генпрокуроре республики"

Журналист Андрей Цаплиенко отметил, что горенко является предателем Украины и даже до 2014 мог быть агентом российских спецслужб. "Генпрокурор" более 20 лет работал в правоохранительной системе Украины. В частности, в 2013 – 2014 годах занимал должность начальника отдела расследования преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков.

"На Донбассе это традиционно было очень "хлебное место". За несколько дней до полномасштабного вторжения стрелял демонстративно, на камеру, из гаубицы по Станице Луганской, которая тогда была под контролем Украины", – рассказал Цаплиенко.

Взрыв в Луганске

О взрыве в генпрокуратуре начали рассказывать российские пропагандисты. Они заявляли, что горенко сначала был жив, хоть и с тяжелыми ранениями. Очевидцы обнародовали видео с инцидентом. В здании от взрыва вылетели окна.

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