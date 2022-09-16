Про це повідомляють місцеві та пропагандистські видання. Вибух у "прокуратурі" пролунав 16 вересня.
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Крім цього, внаслідок вибуху загинула заступниця горєнка єкатєріна стєглєнко.
Що відомо про "генпрокурора республіки"
Журналіст Андрій Цаплієнко зазначив, що горєнко є зрадником України й навіть до 2014 року міг бути агентом російських спецслужб. "Генпрокурор" понад 20 років працював в правоохоронній системі України. Зокрема, у 2013 – 2014 роках обіймав посаду начальника відділу розслідування злочинів, які пов'язані з незаконним обігом наркотиків.
"На Донбасі це традиційно було дуже "хлібне місце". За кілька днів до повномасштабного вторгнення стріляв демонстративно, на камеру, з гаубиці по Станиці Луганській, яка тоді була під контролем України", – розповів Цаплієнко.
Вибух у Луганську
Про вибух у "генпрокуратурі" почали розповідати російські пропагандисти. Вони заявляли, що горєнко спочатку був живий, хоч і з важкими пораненнями. Очевидці опублікували відео з інцидентом. У будівлі від вибуху повилітали вікна.
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