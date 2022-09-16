Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 канал. Про жертв інформації поки немає.

До теми У Луганську повідомляли про вибухи: ймовірно, мовилось про детонацію на складі з БК

У центрі Луганська почули потужний вибух

Ймовірно, біля будівлі генеральної прокуратури квазіреспубліки "лнр" прогримів вибух, пишуть пропагандисти. На опублікованих кадрах можна побачити, що там вибило вікна. На місце вже прибули рятувальні служби окупантів.

У центрі Луганська пролунав вибух: дивіться відео

Російських окупантів атакувала "бавовна"

Нагадаємо, що 16 вересня у тимчасово окупованому Херсоні пролунали потужні вибухи. Після цього в небі піднявся густий дім.

Російські окупанти заявляють про нібито "попадання" біля адміністрації. Згодом кореспонденти Суспільного підтвердили, що за будівлею облдержадміністрації видно дим в районі Апеляційного суду.

За словами депутата Херсонської облради Сергія Хланя, там перебувало керівництво окупантів. Серед них і колишній фсбшник сєргєй єлісєєв.

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