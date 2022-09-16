Про це розповіла речниця оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк. Вона зазначила, що загарбники метушливо збирають речі.

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"Цілком можливо, що серед намародерених речей є і вибухонебезпечні. Окупанти не дотримуються техніки безпеки й це їхня "коронна фішка". Цілком ймовірно, що це знову нервове куріння", – зазначила Гуменюк.

Про що говорять окупанти

Гауляйтер Херсонщини стрємоусов заявив, що вибух був нібито біля його кабінету. Також є інформація про кабінет "прокурора" Херсонщини. Гуменюк вважає, що, напевно, кожен з представників окупаційної влади хоче зібрати більше грошей на ремонт власного кабінету.

Кожен хоче виставити себе найбільш постраждалим. Вони заявляли про влучання 5 ракет HIMARS в один кабінет, – сказала Гуменюк.

До речі На Херсонщині окупантам вже нічого пити, вони втікають на моторних човнах

Вибух у Херсоні

Місцеві мешканці вранці 16 вересня почули вибухи, а потім побачили дим над містом. Російські окупанти заявили, що влучання було біля адміністрації. Вони говорили про 5 ракет.

Пропагандисти повідомили, що поранення отримала так звана "начальниця департаменту праці та соціальної політики", а її водій – загинув.

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