Тяжелые бои продолжаются в Херсонской области. Активные обстрелы продолжаются вдоль всей линии фронта.

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Враг бодрствует

Оккупанты сосредоточились на том, чтобы любой ценой удержать захваченные территории. Чтобы деморализовать и напугать население, захватчики стреляют по гражданским объектам и местам расположения критической инфраструктуры.

Также их усилия направлены на то, чтобы принести украинским защитникам больше потерь. Для этого они регулярно ведут ракетные обстрелы и наносят авиационные удары.

Оккупанты пытаются возобновить движение через Днепр, чтобы получить подкрепление и пополнять запасы техники и вооружения.

За ночь россияне нанесли 4 ракетных удара реактивными снарядами "Смерч" по промышленной инфраструктуре Николаева и его района. К счастью, пострадавших нет.

"Градами" враг обстрелял город Никополь и Марганецкую общину. Около 10 частных домов, санаторий, 2 предприятия и более сотни панелей солнечной электростанции повреждены. Погибших или пострадавших нет.

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ВСУ последовательно уничтожают врага

Как отмечают в Оперативном командовании "Юг", ракетно-артиллерийские подразделения ВСУ держат огневой контроль над всеми переправами и другими способами перемещения через реки.

ВСУ стреляют по позициям оккупантов, чтобы те не могли получить поддержку или использовать свой резерв. 140 раз они обстреляли врага в пригороде Херсона за ночь.

Каховский мост находится под постоянным огневым контролем. Это не позволяет противнику начать на нем ремонтные работы или попытаться использовать в своих целях.

ВСУ подтвердили информацию о том, что после обстрела враг потерял по меньшей мере 12 военных и 7 единиц автомобильной техники. Над более подробной информацией о потерях сейчас работает разведка.

Учитывая существующие угрозы и вероятную активизацию вражеской авиации, будьте бдительны и сосредоточены, соблюдайте алгоритмы безопасности, доверяйте исключительно достоверным официальным источникам информации, не распространяйте фейки, панику и сообщения, ориентирующие врага о действиях сил обороны,

– предупреждают в ОК "Юг".

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Контрнаступление на Херсонщине: что важно знать

Недавно пресс-секретарь ОК "Юг" Наталья Гуменюк сообщила, что ВСУ держат под огненным контролем почти всю Херсонскую область. Она добавила, что враги деморализованы и кое-где растеряны.

и кое-где растеряны. У оккупантов нет ни одного места на Херсонщине, где могут чувствовать себя безопасно. Как отметил депутат Херсонского облсовета и военнослужащий ВСУ Сергей Хлань, почти каждый день по позициям россиян "прилетает".

Утром 15 сентября одну из баз российских военных в Херсонской области посетило "Бавовнятко". Удалось уничтожить много техники оккупантов.

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