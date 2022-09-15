Также можно позаботиться о своих близких, которые находятся во временно оккупированной Херсонской области. Об этом сообщил глава региона Ярослав Янушевич.

Важно Еще одно село в Херсонской области – свободное: в облсовете подтвердили, что ВСУ уволили Киселевку

Как выехать из временно оккупированной Херсонщины

Необходимо обратиться на "горячую линию" Херсонской ОВА 080 033 09 51 и сообщить свои данные – фамилию, имя, отчество и номер мобильного телефона – для внесения в списки на эвакуацию.

Если возможности позвонить по телефону нет или вы находитесь за границей, а в эвакуации нуждается кто-то из ваших близких, – пишите в мессенджеры Viber, Telegram, WhatsApp или Signal по номеру +380930119596.

Какая сейчас ситуация в Херсонской области: последние новости

Украинские военные продолжают успешное контрнаступление на Юге . Уже известно, что почти вся Херсонщина находится под огненным контролем ВСУ. Более того, враг продолжает паниковать.

Недавно в Херсоне снова раздались взрывы . Это были удары наших войск по позициям россиян на Карантинном острове, где они разместили свои средства ПВО.

Коллаборанты тем временем сбегают с временно захваченных территорий на Юге Украины. Они вывозят семьи, все награблены и больше не возвращаются.

Кстати – Оккупанты на Херсонщине начали вести переговоры, чтобы сдаться: смотрите видео