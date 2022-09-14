Эту информацию сообщила 13 сентября руководитель объединенного координационного прессцентра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона "Единые новости". Она отметила, что предатели "забывают вернуться" на Юг.

Читайте также Оккупанты побежали из Мелитополя в сторону оккупированного Крыма, – Федоров

Предатели бегут еще перед оккупантами

"Вывозят семьи, вывозят самое дорогое, мародеренное имущество. Они даже забывают вернуться. То есть коллаборанты – те, кто избрал для себя судьбу сотрудничества с оккупационными властями, – под видом вывоза самого дорогого, все же выезжают и сами, и еще впереди тех оккупационных войск, которые покидают населенные пункты, куда входят Силы обороны Юга,

– рассказала Наталья Гуменюк.

Добавила, что так было в Высокополье на Херсонщине, где коллаборанты скрылись быстрее, чем отступили оккупационные войска.

То есть они, осознавая, что их ждет, предпринимают дополнительные меры, чтобы избежать наказания.

Оккупанты массово убегают на угнанных авто

Стоит вспомнить, что Генеральный штаб ВСУ сообщил 11 сентября, что россияне массово сбегают с награбленным на угнанных авто. В частности, известно, что:

ориентировочно 150 российских захватчиков выехали колонной из Борщевой и Артемовки Харьковской области на двух автобусах, одном грузовике и на 19 угнанных легковых автомобилях;

из города Сватово Луганской области россияне торопливо скрылись на 4 грузовых автомобилях "Камаз", 20 бронированных машинах "Тигр". Кроме того, враги угнали более 20 легковых автомобилей местных жителей.

Смотрите также – Павел Лисянский рассказал, что предатели бегут из Луганщины и Донбасса: видео