Цю інформацію повідомила 13 вересня керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону "Єдині новини". Вона зазначила, що зрадники "забувають повернутися" на Південь.

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Зрадники тікають ще перед окупантами

"Вивозять сім'ї, вивозять найдорожче, мародерене майно. Вони навіть забувають повернутися. Тобто колаборанти – ті, хто обрав для себе долю співпраці з окупаційною владою, – під виглядом вивезення найдорожчого, все ж таки виїжджають і самі, і ще попереду тих окупаційних військ, які залишають населені пункти, куди входять Сили оборони Півдня,

– розповіла Наталія Гуменюк.

Додала, що так було у Високопіллі на Херсонщині, де колаборанти втекли швидше, ніж відступили окупаційні війська.

Тобто вони, усвідомлюючи, що їх чекає, вдаються до додаткових заходів, щоб уникнути покарання.

Окупанти масово тікають на крадених авто

Варто пригадати, що Генеральний штаб ЗСУ повідомив 11 вересня, що росіяни масово тікають з награбованим на крадених авто. Зокрема, відомо, що:

орієнтовно 150 російських загарбників виїхали колоною з Борщової та Артемівки Харківської області на двох автобусах, одній вантажівці та на 19 викрадених легкових автомобілях;

з міста Сватове Луганської області росіяни похапцем втекли на 4 вантажних автомобілях "Камаз", 20 броньованих машинах "Тигр". Окрім того, вороги вкрали понад 20 легкових автомобілів місцевих жителів.

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