Це було очікувано, оскільки успішний контрнаступ ЗСУ не залишає загарбникам шансів. Про це розповів мер Мелітополя Іван Федоров.

Важливо Ми чітко розуміємо – псевдореферендум не відбудеться, – мер Мелітополя про провали окупантів

Окупанти везуть награбоване

Щоб вивезти крадене із Запорізької області, росіяни зламують гаражі та викрадають автівки цивільних. Федоров попередив, що власникам авто варто заздалегідь убезпечити свій транспорт.

Може так статися, що евакуюватися на ньому будуть "асвабадітєлі",

– написав мер.

Ніякого "референдуму" не буде

Окупанти в Мелітополі планували провести свій псевдореферендум. Серед ймовірних дат було 11 вересня. Однак успішний контрнаступ ЗСУ дещо зіпсував наміри росіян.

Ще однією причиною провалу псевдореферендуму, за словами Федорова, стали вдалі атаки сил спротиву на ворожі військові бази та штаби окупантів. Нагадаємо, що сьогодні три гучні вибухи пролунали у районі аеродрому, де окупанти облаштували одну з військових баз.

Також важливу роль відіграв тотальний спротив населення тимчасово окупованих територій. Будинок колаборанта юрія онищука підірвали. Це перший з топ-5 гауляйтерів з вибухового списку партизанів. онищук був псевдокерівником КП "Водоканал".

Наступ ЗСУ: останні новини

Українські військові звільнили від російських військ вже 3 800 квадратних кілометрів Харківщини. Деокупували близько 300 населених пунктів. Серед них – Балаклія, Куп'янськ, Ізюм, а також Вовчанськ й селище Козача Лопань, що біля кордону з росією.

Також успіхи є в Донецькій області. Зокрема, ЗСУ зайшли в Святогірськ, йдуть бої на околицях Лиману.

Наступ триває і на Півдні. Під контроль України повернулося близько 500 квадратних кілометрів. ЗСУ звільнили населені пункти Високопілля, Нововознесенське, Білогірка, Сухий ставок і Миролюбівка.

В ОК "Південь" зазначили, що можливості окупантів поповнювати запаси зведені до нуля. Українські військові тривають під вогневим контролем всі мости.

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