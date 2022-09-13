Те, що окупанти завантажують на переправи, не дістається до іншого берега. Про це розповіла начальниця об'єднаного координаційного штабу пресцентру "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону, передає 24 канал.

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Мости під вогневим контролем ЗСУ

Дійсно, спрацьовує вогневий контроль ЗСУ. Росіяни не можуть доставити ні продовольства, ні боєкомплекту, ні паливно-мастильних матеріалів.

Ми маємо добру витримку, щоб дочекатись повного завантаження, а тоді вже влучно спрацювати,

– пояснила Гуменюк.

Це розлючує окупантів, тож вони намагаються посилити поліцейський режим.

Яка ситуація на Півдні

Під контроль України на Півдні повернулося близько 500 квадратних кілометрів. ЗСУ вже звільнили населені пункти Високопілля, Нововознесенське, Білогірка, Сухий ставок і Миролюбівка.

До речі, через прорив лінії оборони на Півдні окупаційна "влада" готується тікати з Криму. Фсб наказало своїм маріонеткам розробити план "евакуації". У мережі з'явилась копія відповідного указу, що датується 2 вересня.

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