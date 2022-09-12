У мережі з'явилась копія відповідного указу. Документ датується 2 вересня. Р
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План втечі окупантів з Криму
- Від так званого "глави" Криму сергія аксьонова вимагають підготувати спеціальну комісію для "евакуації", тобто взяти все під особистий контроль.
- У випадку "прориву лінії оборони на південному напрямку", загарбники термміново вимагають евакуації кремлівських чиновників в росію.
Після знищення Кримського мосту "евакуацію" будуть проводити на плавзасобах, тобто на моторних човнах.
Документ фсб / Фото з телеграм-каналу "Кримські партизани"
План втечі окупантів з Криму / Фото з телеграм-каналу "Кримські партизани"
Окупанти не зможуть "обороняти" Крим
Радник глави ОП Михайло Подоляк зазначив, що перелом у війні відбудеться, коли українські військові звільнять Луганськ і Донецьк. Він наголосив, що після цього окупанти втечуть з Криму, оскільки там немає оборонного вузла.
Секретар РНБО Олексій Данілов раніше наголошував, що кримський міст – це військовий об'єкт, через який перекидають підкріплення для військ агресора. Його буде знищено, як тільки випаде така можливість.
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