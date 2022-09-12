В сети появилась копия соответствующего указа. Документ датируется 2 сентября.

Кстати Недостает мяса: из Крыма через Керченский мост хотят выпускать только по военному билету

План побега оккупантов из Крыма

От так называемого "главы" Крыма Сергея Аксенова требуют подготовить специальную комиссию для "эвакуации", то есть взять все под личный контроль.

В случае "прорыва линии обороны на южном направлении", захватчики срочно требуют эвакуации кремлевских чиновников в россию.

После уничтожения Крымского моста "эвакуацию" будут проводить на плавсредствах, то есть на моторных лодках.



Документ фсб / Фото с телеграм-канала "Крымские партизаны"



План побега оккупантов из Крыма / Фото с телеграм-канала "Крымские партизаны"

Оккупанты не смогут "оборонять" Крым

Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что перелом в войне произойдет, когда украинские военные освободят Луганск и Донецк. Он подчеркнул, что после этого оккупанты убегут из Крыма, поскольку там нет оборонного узла.

Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее подчеркивал, что крымский мост – это военный объект, через который перебрасывают подкрепление для войск агрессора. Он будет уничтожен, как только представится такая возможность.

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