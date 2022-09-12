В сети появилась копия соответствующего указа. Документ датируется 2 сентября.
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План побега оккупантов из Крыма
- От так называемого "главы" Крыма Сергея Аксенова требуют подготовить специальную комиссию для "эвакуации", то есть взять все под личный контроль.
- В случае "прорыва линии обороны на южном направлении", захватчики срочно требуют эвакуации кремлевских чиновников в россию.
После уничтожения Крымского моста "эвакуацию" будут проводить на плавсредствах, то есть на моторных лодках.
Документ фсб / Фото с телеграм-канала "Крымские партизаны"
План побега оккупантов из Крыма / Фото с телеграм-канала "Крымские партизаны"
Оккупанты не смогут "оборонять" Крым
Советник главы ОП Михаил Подоляк отметил, что перелом в войне произойдет, когда украинские военные освободят Луганск и Донецк. Он подчеркнул, что после этого оккупанты убегут из Крыма, поскольку там нет оборонного узла.
Секретарь СНБО Алексей Данилов ранее подчеркивал, что крымский мост – это военный объект, через который перебрасывают подкрепление для войск агрессора. Он будет уничтожен, как только представится такая возможность.
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