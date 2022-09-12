Жителі Криму публікують в мережі фотографії з відповідними оголошеннями. Там зазначено нові правила виїзду через міст.
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Так, виїжджаючи Керченським мостом, військовозобов'язані росіяни мусять пред'явити військовий квиток. Інакше загарбники не пропустять
У мережі пишуть, схоже, путіну вже не вистачає "гарматного м'яса".
Оголошення в Криму / Фото з твітера:
Коли знищать Кримський міст
Секретар РНБО Олексій Данілов раніше наголошував, що кримський міст – це військовий об'єкт, через який перекидають підкріплення для військ агресора. Його буде знищено, як тільки випаде така можливість. За словами Данілова, у цьому немає нічого надзвичайного.
Чиновник попередив, що в путіна є шанс зберегти цей об'єкт, якщо він виведе війська з Криму через цей міст. Іншого виходу у ворога немає.