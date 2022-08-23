Про це у інтерв'ю виданню Gazeta Wyborcza розповів секретар РНБО Олексій Данілов, передає 24 канал. Він також зазначив, що це військовий об'єкт, через який перекидають підкріплення для військ агресора.

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За його словами, міст підлягає знищенню і у цьому немає нічого надзвичайного.

Олексій Данілов секретар РНБО України Але у путіна є шанс зберегти цей об'єкт, якщо він виведе війська з Криму через цей міст. Їм просто треба звідти піти, інакше ми їх відправимо геть. У нас немає іншого виходу.

Вибухи та "бавовна" у Криму – коротко