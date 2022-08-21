Сирени в Криму лунають вже не вперше. Минулого разу повітряну тривогу в Севастополі оголошували 18 серпня.

До теми А "бавовна" все цвіте: у Севастополі чули вибух: окупанти звітують про роботу ППО біля Бельбеку

У Севастополі лунають сирени

Приблизно о 22:00 у тимчасово окупованому росією Севастополі почали лунати сирени. Про це повідомили в низці місцевих телеграм-каналів.

Українці – у сховища. Решта – до військових об'єктів,

– мовиться у підписі до відео.

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Зауважте, що до увімкнення сирен в російських ЗМІ повідомили про "приліт" в районі Нахімовського училища. Згодом окупанти почали, як завжди, говорити, що "бавовна" – це звуки роботи російської ППО.

Ба більше, росіяни впевнені у її успішній роботі. Мовляв, системи "збивають всі цілі".

Зверніть увагу! Російський правозахисник та опозиційний політик Марк Фейгін розповів, що "бавовна" в Криму деморалізувала окупантів та викликала панічні настрої серед росіян.За його словами, вибухи на тимчасово окупованому півострові повністю зруйнували картинку російських загарбників, які намагалися презентувати його як безпечний курорт.

Дивіться відео, як у Севастополі лунають сирени:

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Коротко про вибухи в Криму

Перші вибухи на тимчасово окупованому півострові пролунали 9 серпня. "Бавовна" трапилася на авіабазі "Саки" під Новофедорівкою. За версією загарбників там сталося "порушення правил пожежної безпеки".

Вже 16 серпня "хлопки" чули у Джанкойському районі. Внаслідок цього залізниця і трансформаторна станція зазнали пошкоджень. Того ж дня вибухи пролунали й у військовій частині окупантів.

Через 2 дні повідомили про "бавовну" в Керчі поруч із кримським мостом. За словами загарбників, там спрацювала ППО. Дещо пізніше вибухи пролунали на аеродромі у Бельбеку.

Впродовж 19 – 20 серпня у Криму також чули низку "хлопків". Зокрема, біля Євпаторії, Севастополя, Керчі та Чорноморська.

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