Сирени в Криму лунають вже не вперше. Минулого разу повітряну тривогу в Севастополі оголошували 18 серпня.
До теми А "бавовна" все цвіте: у Севастополі чули вибух: окупанти звітують про роботу ППО біля Бельбеку
У Севастополі лунають сирени
Приблизно о 22:00 у тимчасово окупованому росією Севастополі почали лунати сирени. Про це повідомили в низці місцевих телеграм-каналів.
Українці – у сховища. Решта – до військових об'єктів,
– мовиться у підписі до відео.
У Севастополі оголосили повітряну тривогу: відео
Зауважте, що до увімкнення сирен в російських ЗМІ повідомили про "приліт" в районі Нахімовського училища. Згодом окупанти почали, як завжди, говорити, що "бавовна" – це звуки роботи російської ППО.
Ба більше, росіяни впевнені у її успішній роботі. Мовляв, системи "збивають всі цілі".
Дивіться відео, як у Севастополі лунають сирени:
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Коротко про вибухи в Криму
- Перші вибухи на тимчасово окупованому півострові пролунали 9 серпня. "Бавовна" трапилася на авіабазі "Саки" під Новофедорівкою. За версією загарбників там сталося "порушення правил пожежної безпеки".
- Вже 16 серпня "хлопки" чули у Джанкойському районі. Внаслідок цього залізниця і трансформаторна станція зазнали пошкоджень. Того ж дня вибухи пролунали й у військовій частині окупантів.
- Через 2 дні повідомили про "бавовну" в Керчі поруч із кримським мостом. За словами загарбників, там спрацювала ППО. Дещо пізніше вибухи пролунали на аеродромі у Бельбеку.
- Впродовж 19 – 20 серпня у Криму також чули низку "хлопків". Зокрема, біля Євпаторії, Севастополя, Керчі та Чорноморська.
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