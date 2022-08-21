Тим часом російські ЗМІ кажуть, що в Севастополі "прилетіло" в район Нахімовського училища. Згодом почалися мантри про роботу ППО.

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