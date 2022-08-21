Тим часом російські ЗМІ кажуть, що в Севастополі "прилетіло" в район Нахімовського училища. Згодом почалися мантри про роботу ППО.
Зверніть увагу Повідомляють про роботу ППО окупантів у Сімферополі, а у Саках – нова "бавовна"
Вечір "бавовни" в Криму продовжується. На черзі Севастополь, зокрема Бельбек. Там кажуть про роботу ППО.
Тим часом російські ЗМІ кажуть, що в Севастополі "прилетіло" в район Нахімовського училища. Згодом почалися мантри про роботу ППО.
Зверніть увагу Повідомляють про роботу ППО окупантів у Сімферополі, а у Саках – нова "бавовна"