"Бавовна" продовжує завдати російським окупантам дуже великої шкоди. Практично кожен день тішить їх новими й новими вибухами на їхніх складах та опорних пунктах.

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Вибухи в Новій Каховці

Мешканці Нової Каховки повідомляють про те, що у місті знову лунають вибухи. Припускають, що ЗСУ завдають російським окупантам нових ударів, а ППО росіян намагається відповідати, але це у ворога виходить не дуже ефективно.

Відео вибухів у Новій Каховці

Місцеві також повідомили, що удари по окупантах точні та точкові, тому варто очікувати повідомлень про нові втрати ворога.

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