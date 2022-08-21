Йдеться про належно озброєну українську армію, а також силу волі західного світу, який не буде боятися постачати потрібне озброєння в потрібній кількості та запроваджувати нові санкції. Про це в ексклюзивному інтерв'ю сайту 24 каналу заявив міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу.

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"Наша сила волі – сильніша"

путін вважає, що зима буде проблемною для країн ЄС через ціну на енергоносії. Однак, зауважив Рейнсалу, відповідь західного світу має прозвучати ще перед зимою – ні.

Ми хочемо посилити ізоляцію росії через юридичну відповідальність, через надання Україні важкого озброєння та фінансової допомоги, яка підтримає її економіку. Щоб росія відчула: наша сила волі – сильніша,

– наголосив він.

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу / Фото Валентини Поліщук, 24 канал

За його словами, питання не в тому, у кого більше зброї, друзів у світі та грошей. А в тому, кому стане більшої сили волі, щоб захистити ті цінності, які роблять всіх вільними народами.

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росіяни мають відчути санкції

Рейнсалу додав, що відповідальність за геноцид українського народу першочергово лежить на організаторах агресії, російській владі та російських солдатах, які вчиняють злочини проти людяності.

Однак, також важливо, щоб вплив санкцій відчуло все населення росії. Адже це громадяни держави, яка зараз скоює геноцид.

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Загрози для України на 24 серпня продовжують зростати. російські окупанти масово знімають зі зберігання ракети для С-300, що використовуються зараз переважно по поверхні.

росіяни тривалий час перекидають батальйонно-тактичні групи з інших фронтів на Південь України. Однак спроб наступу наразі не спостерігається.

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