Речь идет о надлежаще вооруженной украинской армии, а также силе воли западного мира, который не будет бояться поставлять нужное вооружение в нужном количестве и вводить новые санкции. Об этом в эксклюзивном интервью сайту 24 канала заявил министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

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"Наша сила воли – сильнее"

путин считает, что зима будет проблемной для стран ЕС из-за цены на энергоносители. Однако, заметил Рейнсалу, ответ западного мира должен прозвучать еще до зимы – нет.

Мы хотим усилить изоляцию россии через юридическую ответственность, через предоставление Украине тяжелого вооружения и финансовой помощи, которая поддержит ее экономику. Чтобы россия почувствовала: наша сила воли – сильнее,

– подчеркнул он.

Министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу / Фото Валентины Полищук, 24 канал

По его словам, вопрос не в том, у кого больше оружия, друзей в мире и денег. А в том, кому станет больше силы воли, чтобы защитить те ценности, которые делают всех свободными народами.

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россияне должны почувствовать санкции

Рейнсалу добавил, что ответственность за геноцид украинского народа в первую очередь лежит на организаторах агрессии, российских властях и российских солдатах, совершающих преступления против человечности.

Однако также важно, чтобы влияние санкций ощутило все население россии. Ведь это граждане государства, которое сейчас совершает геноцид.

Война в Украине: последние новости

Угрозы для Украины на 24 августа продолжают расти. российские оккупанты массово снимают с хранения ракеты для С-300, используемые сейчас преимущественно по поверхности.

россияне длительное время перебрасывают батальонно-тактические группы с других фронтов на Юг Украины. Однако попыток наступления пока не наблюдается.

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