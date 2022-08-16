Об этом 24 каналу рассказал корреспондент из Кривого Рога. Он добавил, что нет никаких моментов, свидетельствующих о попытках наступления в сторону Кривого Рога.
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стягивают живую силу к линии соприкосновения
В Кривой Рог перебрались многие люди из села Ольгино на севере Херсонской области. Они имеют возможность раз или два раза в неделю связаться с оставшимися, поэтому сообщают о ситуации в селе.
За последние 3 недели заметно увеличилась численность живой силы. В то же время количество военной техники не изменилось,
– заметил корреспондент.
русские военные стягивают новые резервы из Берислава на север Херсонской области, ближе к линии столкновения. В то же время, военной техникой группировки не обеспечивают.
россияне днем прячутся в погребах местных
Новые подразделения оккупантов, прибывших в Херсонскую область для подкрепления войска, пытаются днем не покидать свои укрытия. В это время на улице могут находиться не более 10 солдат русской армии.
Они все сидят в погребах, в домах местных жителей,
– рассказал корреспондент.
оккупанты выходят из домов, когда наступает вечер. Это обусловлено тем, что днем очень активно работает украинская разведка, в том числе аэроразведка. Поэтому, чтобы не выдать свои позиции, враг скрывается.
Вооруженные Силы Украины отслеживают все перемещения живой силы и военной техники оккупантов, как днем, так и ночью. Наши бойцы контролируют ситуацию, ведь снабжены тепловизорами и приборами ночного видения.
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Какая ситуация в Херсонской области: последние новости
- Депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань рассказал, что следующие 2 недели в области будут решающими. Именно поэтому оккупанты активизировали свою авиацию, обыски, а также давление на местное население, в том числе медиков и учителей.
- российские войска находятся в достаточно сложной ситуации на правом берегу Херсонской области. Они попали в ловушку, ведь пути отступления украинские силы накануне отрезали. По предварительным данным, говорится о 10 – 12 тысячах военных россии, переброшенных туда для усиления позиций. Также ВСУ оказывают психологическое давление на оккупантов, уничтожая их склады и логистику.
- Враг стянул на Юг Украины до 30 батальонно-тактических групп. Однако понимает, что не выдержит наступления, поэтому готовится к обороне в Херсонской области.
- россияне активно ищут партизан в Херсонской области и Запорожье, ведь постоянно страдают от их диверсий. оккупанты установили блокпосты в Любимовке, что вблизи Новой Каховки в Херсонской области, и в Мелитополе на Запорожье. Они проверяют мужчин и устраивают допросы.