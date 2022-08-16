Об этом 24 каналу рассказал корреспондент из Кривого Рога. Он добавил, что нет никаких моментов, свидетельствующих о попытках наступления в сторону Кривого Рога.

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стягивают живую силу к линии соприкосновения

В Кривой Рог перебрались многие люди из села Ольгино на севере Херсонской области. Они имеют возможность раз или два раза в неделю связаться с оставшимися, поэтому сообщают о ситуации в селе.

За последние 3 недели заметно увеличилась численность живой силы. В то же время количество военной техники не изменилось,

– заметил корреспондент.

русские военные стягивают новые резервы из Берислава на север Херсонской области, ближе к линии столкновения. В то же время, военной техникой группировки не обеспечивают.

россияне днем прячутся в погребах местных

Новые подразделения оккупантов, прибывших в Херсонскую область для подкрепления войска, пытаются днем не покидать свои укрытия. В это время на улице могут находиться не более 10 солдат русской армии.

Они все сидят в погребах, в домах местных жителей,

– рассказал корреспондент.

оккупанты выходят из домов, когда наступает вечер. Это обусловлено тем, что днем очень активно работает украинская разведка, в том числе аэроразведка. Поэтому, чтобы не выдать свои позиции, враг скрывается.

Вооруженные Силы Украины отслеживают все перемещения живой силы и военной техники оккупантов, как днем, так и ночью. Наши бойцы контролируют ситуацию, ведь снабжены тепловизорами и приборами ночного видения.

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