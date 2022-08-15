Об этом рассказал военнослужащий и депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань. По его словам, захватчики также заставляют гражданских работать за рубли, угрожая увольнением и "разговорами".

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Оккупанты распространяют пропаганду на временно оккупированных территориях

Хлань отметил, что 14 августа проходит 172-й день полномасштабного российского вторжения.

Похоже, что следующие 2 недели будут решающими для ситуации в Херсонской области. Поэтому оккупанты активизировали авиацию, продолжили ночные незаконные обыски и задержания, а также усилили давление на местных, в том числе медиков и учителей,

– отметил депутат.

Кроме этого, на 26-27 августа для педагогов анонсировали семинар в Геническе. На него должен приехать министр образования россии и некие "гости".

"Так уже сразу бы и место встречи говорили, потому что пока умалчивают. Будет как с "форумом" в Херсоне, провели без анонсов от страха, что с ними что-то сделают", – добавил Хлань.

По его словам, 15 августа оккупанты планируют запустить телекомпанию "Таврия", чтобы продолжить свою пропагандистскую работу.

"Распространили августовский выпуск своей газеты для Каховки, где обещают сделать в июле поезда в Крым и рассказывают о фашизме на Западе Украины. И так во всем – лепят картинку, но и то выходит неумело и плохо ", – отметил военный.

Он отметил, что эта "картинка" оккупантов нравится только единичным коллаборантам. Однако россия бросит и их, ведь делает так со всеми предателями.

"Но партизаны продолжают борьбу и фиксируют каждый факт измены. Тем, кто перешел на сторону врага, в Украине больше места не будет", – подчеркнул Хлань.

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Удары ВСУ по мостам разрушают логистику оккупантов

Депутат рассказал, что в Херсонской области катастрофически не хватает лекарств, в том числе инсулина. Профильные врачи выезжают с временно оккупированной территории, поэтому оказать квалифицированную медицинскую помощь становится некому.

россияне отчитываются, что завезли каких-то непонятных врачей, которые будут проводить выездные приемы, но о каком качестве можно говорить? россияне убивают наших людей, доводят до предела выживания, а затем предлагают свои кровавые деньги и подачки,

– заметил Хлань.

В то же время предатель кирил стремоусов обещает, что отопительный сезон не сорвут. Поставка угля будет проходить с квазиреспублик на Донбассе.

"Но кто доверяет человеку, приведшему убийц на нашу землю, и тем более – самим убийцам? Выезд, к сожалению, дорожает, и дорога, занимавшая 1 – 2 дня, сейчас длится по 5. россияне считают 200-х и 300- х, потому что по области умело отрабатывают ВСУ и HIMARS", – рассказал военный.

Он добавил, что поврежденные мосты не позволяют россиянам подвезти подкрепление, горючее, еду и т.д. Движение по понтонным переправам – медленное, поэтому объемы уже совсем не те, которые врагам нужны.

"Будут лезть, складывать – мы будем убивать и разрушать их запасы. Пока они не испытают дефицит, а это обязательно произойдет. Санкции работают, оружие наших партнеров приходит, движение сопротивления растет", – подчеркнул депутат.

Хлань подытожил, что следует ожидать, что новая неделя принесет Украине новые победы и много "хороших" оккупантов.

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