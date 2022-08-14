россияне во временно оккупированном Херсоне не прекращают попыток ввести в обращение рубли и заставить свободных украинцев пользоваться их ничего не стоящей валютой. Поскольку добровольно мирное население играть по правилам врага не собирается, россияне прибегают к угрозам и террору.

Читайте также Партизаны взорвали железнодорожный мост под Мелитополем: Арестович рассказал, как взбесились оккупанты

Принуждение врачей брать зарплату в рублях

Оккупационные "власти" Херсона потребовали, чтобы работники "скорой помощи" написали заявления, согласно которым "соглашаются работать под ее эгидой". Кроме этого, этот документ предусматривает добровольное согласие на получение зарплаты в рублях.

Сотрудники, которые отказываются писать это заявление, получают только временное разрешение на работу. Их предупредили, что увольнение может состояться в любой момент.

Кроме того, враг вывесил на зданиях Херсонской морской академии зеленые флаги с отметкой "z". Они пытаются возобновить обучение, но пока это им не слишком удается.

Также разведчики сообщают, что офицеры ФСБ россии проживают на территории приемника-распределителя для детей УМВД, их там около 50 человек. Есть подозрение, что россияне используют подвальные помещения для проведения допросов с пыткой.

Смотрите также – в оккупированном Бердянске раздался очень мощный взрыв: видео