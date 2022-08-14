росіяни у тимчасово окупованому Херсоні не припиняють спроб ввести в обіг рублі та змусити вільних українців користуватися їхньою нічого не вартою валютою. Оскільки добровільно мирне населення грати за правилами ворога не збирається, росіяни вдаються до погроз та терору.

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Примус лікарів брати зарплату в рублях

Окупаційна "влада" Херсону почала вимагати, щоб працівники "швидкої допомоги" написали заяви, згідно з якими "погоджуються працювати під її егідою". Окрім того, цей документ передбачає добровільну згоду на отримання зарплати у рублях.

Співробітники, які відмовляються писати цю заяву, отримують лише тимчасовий дозвіл на роботу. Їх попередили, що звільнення може відбутися у будь-який момент.

Окрім того, ворог вивісив на будівлях Херсонської морської академії зелені прапори з позначкою "z". Вони намагаються відновити навчання, але поки що це їм не надто вдається.

Також розвідники повідомляють, що офіцери фсб росії проживають на території приймальника-розподільника для дітей УМВС, їх там близько 50 осіб. Є підозра, що росіяни використовують підвальні приміщення для проведення допитів з тортурами.

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