Такое мнение 24 каналу высказал военный эксперт Петр Черник. Он отметил, что единственное, на что способна россия, – это терроризировать Украину артиллерийскими обстрелами и ракетными ударами.

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Однако, по словам Черника, никакого стратегического мышления у российской армии нет. Действия захватчиков хаотичны и иногда не поддаются логическому анализу.

"Часто в качестве примера этого говорят о сборной Чернобаевке. Сколько раз их там уже били, я сбился со счета", – сказал военный эксперт.

"Сборный понтон"

Черник рассказал об еще одной иллюстрации недальновидности россиян.

Петр Черник Военный эксперт У меня есть своя собственная концепция, которую я называю "сборный понтон". В районе Белогоровки на одном месте через Северский Донец оккупанты 5 раз наводили переправу. Трезвомыслящие люди такого сделать не могут. А они сделали. Сожгли 73 единицы техники, потеряли полноценную батальонно-тактическую группу – около 800 человек. И это всего за полтора дня.

Он добавил, что такие случаи свидетельствуют об "очень специфической логике" у россиян в отношении ведения боевых действий.

"У украинцев есть холодный ум"

Черник подчеркнул, что в украинской армии полностью противоположная ситуация.

Мы тщательно взвешиваем каждый свой шаг. Вспомним тяжелые битвы за Лисичанск и Северодонецк. Северодонецк стоял дольше, из Лисичанска пришлось отойти на более выгодные позиции,

– отметил военный эксперт.

Он добавил, что эти бои – примеры стратегического мышления украинского командования.

"Есть холодный ум. Думаю, именно он поможет нам победить", – подчеркнул он.

Петр Черник анонсировал изнурительное сражение: смотрите видео

Разгром россиян под Белогоровкой: коротко