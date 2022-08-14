Такое мнение 24 каналу высказал военный эксперт Петр Черник. Он отметил, что единственное, на что способна россия, – это терроризировать Украину артиллерийскими обстрелами и ракетными ударами.
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Однако, по словам Черника, никакого стратегического мышления у российской армии нет. Действия захватчиков хаотичны и иногда не поддаются логическому анализу.
"Часто в качестве примера этого говорят о сборной Чернобаевке. Сколько раз их там уже били, я сбился со счета", – сказал военный эксперт.
"Сборный понтон"
Черник рассказал об еще одной иллюстрации недальновидности россиян.
У меня есть своя собственная концепция, которую я называю "сборный понтон". В районе Белогоровки на одном месте через Северский Донец оккупанты 5 раз наводили переправу. Трезвомыслящие люди такого сделать не могут. А они сделали. Сожгли 73 единицы техники, потеряли полноценную батальонно-тактическую группу – около 800 человек. И это всего за полтора дня.
Он добавил, что такие случаи свидетельствуют об "очень специфической логике" у россиян в отношении ведения боевых действий.
"У украинцев есть холодный ум"
Черник подчеркнул, что в украинской армии полностью противоположная ситуация.
Мы тщательно взвешиваем каждый свой шаг. Вспомним тяжелые битвы за Лисичанск и Северодонецк. Северодонецк стоял дольше, из Лисичанска пришлось отойти на более выгодные позиции,
– отметил военный эксперт.
Он добавил, что эти бои – примеры стратегического мышления украинского командования.
"Есть холодный ум. Думаю, именно он поможет нам победить", – подчеркнул он.
Петр Черник анонсировал изнурительное сражение: смотрите видео
Разгром россиян под Белогоровкой: коротко
- 11 мая российские оккупанты решили зайти в тыл ВСУ в Северодонецке. Но на пути у них была река Северский Донец. Они решили ее форсировать. Для этого оккупанты развернули понтонную переправу вблизи поселка Белогоровка.
- После того как часть российской техники перешла реку, украинские военные нанесли неожиданный удар, уничтожив понтонную переправу. А уже после этого истребили всю технику противника, которой некуда было отступать. В результате удачных действий ВСУ россияне потеряли 73 единицы техники.
- В американском Институте изучения войны рассказали, что во время этой провальной для врага операции погибли или получили ранения 485 российских солдат. Разгромные потери россиян под Белогоровкой стали одними из самых больших с начала войны.