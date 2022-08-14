Таку думку 24 каналу висловив військовий експерт Петро Черник. Він зазначив, що єдине, на що здатна росія, – це тероризувати Україну артилерійськими обстрілами та ракетними ударами.

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Однак, за словами Черника, ніякого стратегічного мислення у російській армії немає. Дії загарбників хаотичні й іноді не піддаються логічному аналізу.

"Часто як про приклад цього говорять про збірну Чорнобаївку. Скільки разів їх там вже били, я збився з ліку", – сказав військовий експерт.

"Збірний понтон"

Черник розповів про ще одну ілюстрацію недалекоглядності росіян.

Петро Черник Військовий експерт Я маю свою власну концепцію, яку я називаю "збірний понтон". У районі Білогорівки на одному місці через Сіверський Донець окупанти 5 разів наводили переправу. Люди, які тверезо мислять, такого зробити не можуть. А вони зробили. Спалили 73 одиниці техніки, втратили повноцінну батальйонно-тактичну групу – майже 800 людей. І це всього за півтори доби.

Він додав, що такі випадки свідчать про "дуже специфічну логіку" у росіян щодо ведення бойових дій.

"В українців є холодний розум"

Черник наголосив, що в українській армії – повністю протилежна ситуація.

Ми ретельно виважуємо кожен свій крок. Пригадаймо важкі битви за Лисичанськ і Сєвєродонецьк. Сєвєродонецьк стояв довше, із Лисичанська довелося відійти на вигідніші позиції,

– зазначив військовий експерт.

Він додав, що ці бої – приклади стратегічного мислення українського командування.

"Є холодний розум. Думаю, саме він допоможе нам перемогти", – наголосив Черник.

Петро Черник анонсував виснажливу битву: дивіться відео

Розгром росіян під Білогорівкою: коротко