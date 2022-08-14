Про це розповіли в оперативному зведенні командування "Південь". У ньому мовиться про ситуацію на даній ділянці фронту станом на 13 годину цього дня. А детальніше про події на фронті можна дізнатися з карти бойових дій.

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Чи змінюється лінія фронту на Півдні

Службовці зауважили, що ситуація в їхній оперативній зоні продовжує бути напруженою. Проте поки ворог там продовжує ведення бойових дій лише по займаному рубежу оборони. Тому суттєвих змін у лінії розмежування немає його складі та положенні не фіксується.

Зусиллями наших ракетно-артилерійських підрозділів за ніч страчено 9 раш**тів, танк Т-72, самохідну артустановку та бойову машину десанту,

– підсумували в командуванні.

Шодо транспортної переправи, то їй надали новий статус. "Продовжуючи вогневий контроль над транспортно-логістичними артеріями окупованих територій, за Антонівським автомобільним мостом закріплено статус – непроїзний", – акцентували в ОК "Південь". Водночас ворог також продовжує ракетні та артилерійські обстріли. Тому всіх українців закликають не ігнорувати сигнал тривоги.

Детальніше про ситуацію на цьому напрямку: дивіться відео

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