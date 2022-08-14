Станом на 14 серпня найважчою залишається ситуація на Донбасі. Окупанти обстрілюють цивільних та військових з різних типів озброєння, зокрема ракетами та артилерією.

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Яка ситуація на Донбасі

На Слов’янському напрямку, як йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ, ворог здійснював вогневе ураження із танків та реактивної артилерії неподалік Бражківки, Богородичного і Долини. У районі Долини намагався прорвати оборону наших підрозділів, але українські воїни відбили штурм окупантів.

На Донецькому напрямку ворог обстрілював підрозділи українських військ із танків, ствольної та реактивної артилерії. З метою розвідки маршрутів логістичного забезпечення та об’єктів критичної інфраструктури вів повітряну розвідку БпЛА.

На Краматорському напрямку російські окупанти завдали авіаударів поблизу Спірного. Також війська агресора здійснили спробу розвідки боєм в районі Серебрянки, але після вогневого ураження від українських воїнів відійшли.



Карта бойових дій в Україні / Скриншот Liveuamap

Штурмовими діями ворог намагався покращити тактичне положення неподалік Спірного, але не мав успіху та відійшов. У районі Івано-Дарʼївки бойові дії тривають.

На Бахмутському напрямку ворог із артилерії та танків обстрілював цивільну інфраструктуру населених пунктів та позиції Сил оборони. росіяни завдали авіаційних ударів в районах Соледара та Веселої Долини. Противник вів повітряну розвідку БпЛА оперативно-тактичного рівня.

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Ворог здійснив спробу ведення розвідки боєм поблизу Соледара, однак зазнав вогневого ураження та втік. Також противник вів наступальні дії в районі Зайцевого, проте теж успіху не мав і відійшов. Бої тривають.

На Авдіївському напрямку, окрім обстрілів низки населених пунктів з артилерії, окупанти завдали авіаційних ударів біля Мар’їнки. Ворог продовжив повітряну розвідку БпЛА. Вів штурмові дії у напрямках Красногорівки та Пісків, але не мав успіху та відійшов. У районі населеного пункту Первомайське бойові дії тривають.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках загарбники не припиняють обстріли із ствольної та реактивної артилерії і танків вздовж лінії зіткнення. Противник задіяв авіацію біля Пречистівки та Вугледара. Повітряну розвідку вів БпЛА оперативно-тактичного рівня.



У районі Павлівки тривають бойові дії / Скриншот Liveuamap

Здійснив спробу ведення розвідки боєм в районі населеного пункту Пречистівка, після вогневого ураження відійшов. Противник веде наступ в районі населеного пункту Павлівка, де бойові дії тривають. Розгорнув та активно використовує комплекси радіоелектронної боротьби.

Ситуація на Півночі та Харківщині

На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках, як повідомили у Генштабі ЗСУ, обстановка не зазнала суттєвих змін. На Сіверському напрямку триває ротація підрозділів Західного військового округу. Ворог продовжує обстріли із ствольної артилерії прикордонних населених пунктів з території російської федерації.

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На Харківському напрямку окупанти продовжують вогневе ураження із ствольної та реактивної артилерії по лінії зіткнення, підтримують високу інтенсивність ведення повітряної розвідки БпЛА.

Противник намагався провести розвідку боєм в районі населеного пункту Питомник, однак успіху не мав, зазнав втрат та відійшов. Ворог завдав авіаційних ударів біля Перемоги, Ртищівки та Питомника. Вживає заходів з логістичного забезпечення підрозділів та поповнення втрат.

Ворог намагається утримати позиції на Півдні

У Генштабі ЗСУ інформують, що на Південнобузькому напрямку основні зусилля противника зосереджуються на утриманні займаних позицій.



Ворог намагається утримати позиції на Півдні / Скриншот Liveuamap

Ворог продовжує ведення розвідки БпЛА. Здійснював обстріли із ствольної та реактивної артилерії і танків вздовж всієї лінії зіткнення.

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