Відповідну інформацію повідомили в американському Інституті вивчення війни. Також раніше в ОК "Південь" розповіли про ураження мосту біля Каховської ГЕС.

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росіяни більше не мають мостів на Херсонщині

В американському Інституті вивчення війни пригадали, що для росіян Каховський міст був єдиним автомобільним мостом для перекиданням сил для росіян. Мовиться про ситуацію після атаки на Антонівський міст.

Міністерство оборони Великої Британії стверджує, що російські війська зараз не мають мостів, придатних для перекидання важкої техніки або вантажів через річку Дніпро в Херсонській області, і повинні покладатися в основному на понтонну переправу, яку вони встановили біля Антонівського автомобільного мосту,

– заявили в ISW.

Проте в американському Інституті вивчення війни додали, що не можуть підтвердити, чи можуть російські війська використовувати Антонівський залізничний міст для поповнення сил на правому березі Дніпра.

Коротко про новини з Херсонщини

Оперативне командування "Південь" розповіло про удар по мосту біля Каховської ГЕС. Зазначили, що влучання акуратне, проте дієве.

13 серпня Збройні Сили України підтвердили, що наші поцілили в автомобільний міст дамби Нової Каховки й вивели його з ладу.

Варто пригадати, що раніше ЗСУ атакували Антонівський міст, завдавши по ньому потужних ударів. Тоді вони вивели з ладу міст, чим створили значні проблеми усьому угрупованню окупантів на правому березі Дніпра на півдні України.

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