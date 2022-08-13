Про це повідомив речник оперативного командування "Південь". Зауважте, що раніше про знищення цього мосту заявив депутат Херсонської облради Сергій Хлань. За його словами, це остання переправа в області, якою могли перевозити техніку.

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ЗСУ знищили міст дамби в Новій Каховці

Українська авіація 12 серпня завдала 5 ударів по опорних пунктах та скупченнях озброєння та техніки росіян в Баштанському, Бериславському та Херсонському районах.

Окрім цього, бійці ракетно-артилерійських підрозділів уразили автомобільний міст дамби Нової Каховки. Відтепер окупанти вже не зможуть використовувати його за призначенням.

Загалом підтверджені втрати росіян за добу становлять:

46 окупантів,

15 одиниць броньованої, інженерної та автомобільної техніки.

Остаточні втрати загарбників поки встановлюють. Водночас у Чорному морі наразі перебувають 11 кораблів та катерів ворожого флоту. Деякі курсують вздовж узбережжя Криму до Новоросійська. Своєю чергою, на бойовому чергуванні залишаються 2 носії крилатих ракет типу "Калібр" та 1 великий десантний корабель.

Дивіться звернення представника оперативного командування "Південь":

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Загальні втрати росії в Україні

Від самого початку повномасштабної війни в Україні російська окупаційна армія зазнає шалених втрат. Станом на ранок 12 серпня, бійці ЗСУ ліквідували приблизно 43,2 тисячі загарбників.

Також росіяни стрімко втрачають техніку. Зокрема, наші захисники вже спопелили:

1849 танків,

4108 бойових броньованих машин,

975 артилерійських систем,

261 РСЗВ,

136 засобів ППО,

233 літаки,

193 гелікоптери,

778 БпЛА оперативно-тактичного рівня,

185 крилатих ракет,

15 кораблів та катерів,

3021 одиниця автомобільної техніки та автоцистерн,

90 одиниць спеціальної техніки.

Зауважте, що ці дані – приблизні, адже підрахунки ускладнюються дуже активними бойовими діями. Тому втрати росії, цілком ймовірно, можуть бути значно більшими.

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