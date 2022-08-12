Інцидент значно додав клопоту росіянам. Про це 24 каналу сказав херсонський активіст Володимир Молчанов.

До теми Ядерний шантаж: мєдвєдєв відкрито пригрозив європейським АЕС "випадковостями"

У росіян складнощі

Як зауважив активіст, напередодні окупанти анонсували підключення Запорізької АЕС, Енергодарської ТЕС та Каховської ГЕС до єдиної енергомережі росії. Для цього потрібно відновити лінії електропередач, які ведуть на Крим. Одна лінія йде через Чонгар з ЗАЕС, а інша – з Каховської ГЕС, яка зараз постраждала. Остання вже була пошкоджена у 2015 році, коли підірвали декілька стовпів.

"Тоді заступник начальника міліції ілля ківа, який вважався хоч і радикальним, але українським діячем, намагався заарештувати активістів, які підірвали стовпи. Він почитав їм мораль, що лише держава має право припиняти електропостачання до Криму, а не якісь там активісти", – розповів Молчанов.

окупанти поки не відновили лінії

Активіст з Херсона наголосив, що без відновлення цих ліній електростанції не зможуть працювати, адже у нас немає технологій, які дозволять накопичувати електроенергію. Тож наразі вони працюють на українського споживача, зокрема на окупованих територіях. Це єдина українська електромережа.

Коли ця додаткова опора впала і пошкодила саму лінію, були розірвані дроти, в окупантів додалося ще більше клопоту з відновленням. Звісно, вона впала не сама. Але яким чином це відбулося, хто підірвав – залишається невідомим,

– підсумував він.

Ситуація на Запорізькій АЕС: коротко

Зверніть увагу – ООН, США та МАГАТЕ нарешті відреагували на пострійні обстріли ЗАЕС: дивіться відео