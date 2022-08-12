мєдвєдєв сказав, що ракети та снаряди лягають все ближче до реактора Запорізької АЕС та до сховищ радіоактивних ізотопів.
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Однак він забув уточнити, що це російські ракети та снаряди. Натомість мєдвєдєв звинуватив в обстрілах АЕС українську сторону.
Що тут скажеш… Не слід забувати, що й у Європейському Союзі є атомні станції. І випадковості там також можливі,
– пригрозив путінський слуга.
Обстріли ЗАЕС: головне
- росіяни регулярно обстрілюють територію Запорізької АЕС. Голова Запорізької ОВА Олександр Старух зазначив, що в разі аварії на ЗАЕС з трьох областей доведеться евакуювати близько 275 тисяч осіб.
- Очільник МАГАТЕ Маріано Ґросс розповів, що наразі безпосередньої загрози ядерній безпеці в результаті обстрілів немає, та це може змінитися в будь-який момент. Посадовець вкотре закликав росію припинити військові дії, які можуть вплинути на ядерну безпеку станції. Адже в іншому випадку можуть бути серйозні наслідки.
- Військовий експерт Олег Жданов вважає, що погрозами щодо підриву станції росія намагається зупинити просування ЗСУ.
- Секретар РНБО Олексій Данілов підтвердив, що загроза катастрофи на атомній електростанції – реальна. Він наголосив, що ЗАЕС – найбільша станція в Європі, у якої є 6 блоків.
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