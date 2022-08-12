мєдвєдєв сказав, що ракети та снаряди лягають все ближче до реактора Запорізької АЕС та до сховищ радіоактивних ізотопів.

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Однак він забув уточнити, що це російські ракети та снаряди. Натомість мєдвєдєв звинуватив в обстрілах АЕС українську сторону.

Що тут скажеш… Не слід забувати, що й у Європейському Союзі є атомні станції. І випадковості там також можливі,

– пригрозив путінський слуга.

Обстріли ЗАЕС: головне

росіяни регулярно обстрілюють територію Запорізької АЕС. Голова Запорізької ОВА Олександр Старух зазначив, що в разі аварії на ЗАЕС з трьох областей доведеться евакуювати близько 275 тисяч осіб.

Очільник МАГАТЕ Маріано Ґросс розповів, що наразі безпосередньої загрози ядерній безпеці в результаті обстрілів немає, та це може змінитися в будь-який момент. Посадовець вкотре закликав росію припинити військові дії, які можуть вплинути на ядерну безпеку станції. Адже в іншому випадку можуть бути серйозні наслідки.

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що погрозами щодо підриву станції росія намагається зупинити просування ЗСУ.

Секретар РНБО Олексій Данілов підтвердив, що загроза катастрофи на атомній електростанції – реальна. Він наголосив, що ЗАЕС – найбільша станція в Європі, у якої є 6 блоків.

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