медведев сказал, что ракеты и снаряды ложатся все ближе к реактору Запорожской АЭС и хранилищам радиоактивных изотопов.
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Однако он забыл уточнить, что это российские ракеты и снаряды. Медведев обвинил в обстрелах АЭС украинскую сторону.
Что тут скажешь… Не следует забывать, что и в Европейском Союзе есть атомные станции. И случайности там тоже возможны,
– пригрозил путинский слуга.
Обстрелы ЗАЭС: главное
- россияне регулярно обстреливают территорию Запорожской АЭС. Глава Запорожской ОВА Александр Старух отметил, что в случае аварии на ЗАЭС из трех областей придется эвакуировать около 275 тысяч человек.
- Глава МАГАТЭ Мариано Гросс рассказал, что в настоящее время непосредственной угрозы ядерной безопасности в результате обстрелов нет, но это может измениться в любой момент. Чиновник еще раз призвал россию прекратить военные действия, которые могут повлиять на ядерную безопасность станции. Ведь в противном случае могут быть серьезные последствия.
- Военный эксперт Олег Жданов считает, что угрозами по подрыву станции россия пытается остановить продвижение ВСУ.
- Секретарь СНБО Алексей Данилов подтвердил, что угроза катастрофы на атомной электростанции реальна. Он подчеркнул, что ЗАЭС – самая большая станция в Европе, у которой есть 6 блоков.
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