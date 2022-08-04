россия нацелилась на Украину, Грузию, Казахстан и Молдову

дмитрий медведев опубликовал несколько ностальгических сообщений в российской соцсети "Вконтакте", в которых обвинил Запад в уничтожении СССР, сообщает 24 канал. Он цинично написал, что все народы, когда-то заселявшие территорию СССР, будто бы снова будут жить вместе в "дружбе и взаимопонимании".

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Медведев заявил, что россия начала движение по возрождению СССР, намекнув на войну в Украине. Приспешник путина отметил, что якобы "Русь снова станет единой" после "освобождения Киева и всех территорий малороссии".



медведев призвал восстановить / Фото tjournal

При этом медведев в духе российской пропаганды написал, что россия "освобождает" от "националистов", якобы придумавших украинство.

Как намекнул экс-президент россии, после войны в Украине кремль планирует очередную военную кампанию. По его словам, можно сделать вывод, что беды следует ожидать в Казахстане и Грузии.



Пропагандистское сообщение медведева / Фото tjournal

В своих постах медведев назвал Казахстан "искусственным государством", где власти якобы устроили "геноцид россиян". По истерическому убеждению российского политика, в Казахстане вроде бы не будет порядка, "пока туда не придут россияне".

Более того, Медведев написал, что вроде бы единой Грузии не существовало. Он убежден, что оккупированные Северная и Южная Осетия, Абхазия и территория Грузии "могут быть объединены только в составе единого государства с россией".



Имперское сообщение медведева / Фото tjournal

Кроме того, россия прямо намекает на то, что стремится аннексировать непризнанное Приднестровье. Медведев цинично заявил, что у россии будет прямая граница с ПМР после того, как якобы "разгромит националистов" в Одессе.

К слову Маразм прогрессирует: медведев провел параллель между вторжением в Украину и "величием" россии.

Следует отметить, что это не первые угрозы от Дмитрия Медведева. Ранее российский политик заявлял о "судном дне для Украины", если наше государство вернет оккупированный Крым.

В ответ президент Владимир Зеленский сказал, что судный день ждет именно россию.

Медведев угрожает не только Украине, но и коллективной безопасности. Он говорил, что санкции против россии могут стать поводом для экономической войны.

Ранее – медведев уже угрожает Грузии: смотрите видео