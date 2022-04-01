В России хотят расширить список продуктов, запрещенных импортировать

Об этом высказался заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Бывший президент РФ предлагает расширить список продуктов, запрещенных ввозить в Россию.

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Также в ответ на санкции Запада Медведев предложил запретить поставки российских продуктов в так называемые "недружественные" страны. Среди них все члены ЕС, США и Великобритания.

Не будем поставлять наши продукты и сельскохозяйственную продукцию нашим врагам. И покупать у них ничего не будем,

– сказал Медведев.

Он считает, что эти шаги гарантируют продовольственную безопасность России на фоне "тотальных санкций" против РФ.

Медведев предлагает сконцентрироваться на поставках продовольствия на внутренний рынок. При этом экспрезидент РФ заявляет, что экспортировать товары нужно только нашим друзьям и за российские рубли или национальные валюты этих стран.