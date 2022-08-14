ISW пояснили маневри росіян

Скоріш за все, росіяни згорнули наступальні дії на схід від Сіверська. Таке припущення зробили аналітики Інституту вивчення війни.

Увага На Херсонщині в росіян не залишилося мостів, якими можна перекинути техніку та зброю, – ISW

Так, з 6 серпня ворог проводив обмежені наземні атаки, значною мірою покладаючись на артилерійські обстріли прилеглих населених пунктів.

росіяни бояться наступу ЗСУ на Півдні

Однак уже з 11 серпня російські сили збільшили кількість обмежених наземних атак у Сіверському районі.

Ці удари, поряд з триваючими атаками в напрямку Бахмута, таким чином російська армія намагалась відвернути українську техніку і особовий склад на лінію Бахмут-Сіверськ,

– йдеться у повідомленні ISW.

Тобто, росіяни хочуть завадити ефективним контратакам українських захисників на Півдні й, можливо, створити умови для переходу в контрнаступ.

ЗСУ розгромили опорні пункти ворога на Півдні: коротко

Українська армійська авіація 13 серпня двічі вдарила по опорних пунктах окупантів в Баштанському районі.

В оперативному командуванні "Південь" розповіли, що ситуація в регіоні залишається складною, але контрольованою ЗСУ.

Окупанти продовжують вести бойові дії на займаному рубежі, надаючи перевагу ракетно-артилерійським обстрілам і авіаційним ударам.

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