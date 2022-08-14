ISW объяснили маневры россиян

Скорее всего, россияне свернули наступательные действия к востоку от Северска. Такое предположение сделали аналитики Института изучения войны.

Внимание В Херсонской области у россиян не осталось мостов, по которым можно перебросить технику и оружие, – ISW

Так, с 6 августа враг проводил ограниченные наземные атаки, в значительной степени полагаясь на артиллерийские обстрелы близлежащих населённых пунктов.

россияне боятся наступления ВСУ на Юге

Однако уже с 11 августа российские силы увеличили количество ограниченных наземных атак в Северском районе.

Эти удары рядом с продолжающимися атаками в направлении Бахмута, таким образом российская армия пыталась отвлечь украинскую технику и личный состав на линию Бахмут-Северск,

– говорится в сообщении ISW.

То есть, россияне хотят помешать эффективным контратакам украинских защитников на Юге и, возможно, создать условия для перехода в контрнаступление.

ВСУ разгромили опорные пункты врага на Юге: коротко

Украинская армейская авиация 13 августа дважды ударила по опорным пунктам оккупантов в Баштанском районе.

В оперативном командовании "Юг" рассказали, что ситуация в регионе остается сложной, но контролируемой ВСУ.

Оккупанты продолжают вести боевые действия на занимаемом рубеже, предпочитая ракетно-артиллерийские обстрелы и авиационные удары.

Будет интересно – военный эксперт рассказал, отобьют ли ВСУ территории до Нового года: смотрите видео