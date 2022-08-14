По состоянию на 14 августа тяжелейшей остается ситуация на Донбассе. Оккупанты обстреливают гражданских и военных из разных типов вооружения, в частности ракетами и артиллерией.

К теме россияне вели безуспешные штурмовые действия по направлению Песков: какая ситуация на фронте

Какая ситуация на Донбассе

На Славянском направлении, как говорится в сводке Генштаба ВСУ, враг производил огненное поражение из танков и реактивной артиллерии недалеко от Бражковки, Богородичного и Долины. В районе Долины пытался прорвать оборону наших подразделений, но украинские воины отразили штурм оккупантов.

В Донецком направлении враг обстреливал подразделения украинских войск из танков, ствольной и реактивной артиллерии. В целях разведки маршрутов логистического обеспечения и объектов критической инфраструктуры вел воздушную разведку БПЛА.

На Краматорском направлении российские оккупанты нанесли авиаудары близ Спирного . Также войска агрессора предприняли попытку разведки боем в районе Серебрянки, но после огневого поражения от украинских воинов отошли.



Карта боевых действий в Украине / Скриншот Liveuamap

Штурмовыми действиями враг пытался улучшить тактическое положение недалеко от Спорного, но безуспешно и отошел. В районе Ивано-Дарьевки боевые действия продолжаются.

В Бахмутском направлении враг из артиллерии и танков обстреливал гражданскую инфраструктуру населенных пунктов и позиции Сил обороны. россияне нанесли авиационные удары в районах Соледара и Веселой Долины. Противник вел воздушную разведку БПЛА оперативно-тактического уровня.

Достойно внимания ВСУ уничтожают врага на Юге: оккупанты остались без опорных пунктов и кучи техники

Враг предпринял попытку ведения разведки боем вблизи Соледара, однако потерпел огненное поражение и скрылся. Также противник вел наступательные действия в районе Зайцево, однако тоже безуспешно и отошел. Бои продолжаются.

На Авдеевском направлении, кроме обстрелов ряда населенных пунктов из артиллерии, оккупанты нанесли авиационные удары возле Марьинки. Враг продолжил воздушную разведку БПЛА. Вел штурмовые действия в направлениях Красногоровки и Песков, но безуспешно и отошел. В районе населенного пункта Первомайские боевые действия продолжаются.

В Новопавловском и Запорожском направлениях захватчики не прекращают обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии и танков вдоль линии столкновения. Противник задействовал авиацию возле Пречистовки и Угледара. Воздушную разведку вел БПЛА оперативно-тактического уровня.



В районе Павловки продолжаются боевые действия / Скриншот Liveuamap

Совершил попытку ведения разведки боем в районе населенного пункта Пречистовка, после огневого поражения отошел. Противник ведет наступление в районе населенного пункта Павловка, где боевые действия продолжаются. Развернул и активно использует комплексы радиоэлектронной борьбы.

Ситуация на Севере и Харьковщине

На Волынском, Полесском и Северском направлениях, как сообщили в Генштабе ВСУ, обстановка не претерпела существенных изменений. На Северском направлении идет ротация подразделений Западного военного округа. Враг продолжает обстрелы из ствольной артиллерии приграничных населенных пунктов с территории российской федерации.

К слову В Херсонской области у россиян не осталось мостов, которыми можно опрокинуть технику и оружие, – ISW

На Харьковском направлении оккупанты продолжают огненное поражение из ствольной и реактивной артиллерии по линии столкновения, поддерживают высокую интенсивность ведения воздушной разведки БПЛА.

Противник пытался провести разведку боем в районе населенного пункта Питомник, однако безуспешно, понес потери и отошел. Враг нанес авиационные удары возле Победы, Ртищевки и Питомника. Принимает меры по логистическому обеспечению подразделений и пополнению потерь.

Враг пытается удержать позиции на Юге

В Генштабе ВСУ информируют, что на Южнобугском направлении основные усилия противника сосредотачиваются на удержании занимаемых позиций.



Враг пытается удержать позиции на Юге / Скриншот Liveuamap

Враг продолжает ведение разведки БПЛА. Совершал обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии и танков вдоль всей линии столкновения.

Генштаб показал видеодайджест 171 дня войны: смотрите видео