О ситуации на фронте 15 августа рассказали в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины. Там отметили, что на Волынском, Полесском и Северском направлениях ситуация не изменилась.

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По населенным пунктам Лютое, Искрисковщина и Беловоды Сумской области враг бил из ствольной артиллерии.



Карта боевых действий в Украине / Карта Liveuamap

Вражеские наступления на Донбассе

На Славянском направлении россияне открывали артиллерийский огонь в сторону Большой Камышевахи, Бражевки, Залимана, Вернополья, Мазановки и Богородичного. В направлении Тихоцкое – Долина противник вел наступление, но был вынужден отойти с потерями.

россияне открывали артиллерийский огонь в сторону Большой Камышевахи, Бражевки, Залимана, Вернополья, Мазановки и Богородичного. В направлении Тихоцкое – Долина противник вел наступление, но был вынужден отойти с потерями. Вести наступление россияне пытаются и на Краматорском направлении. Для этого они активно используют штурмовую и армейскую авиацию. Кроме того, путинские солдаты обстреляли Белогоровку, Григорьевку, Стародубовку, Веселое, Федоровку и Северск.

Для этого они активно используют штурмовую и армейскую авиацию. Кроме того, путинские солдаты обстреляли Белогоровку, Григорьевку, Стародубовку, Веселое, Федоровку и Северск. В Бахмутском направлении враг активизировал разведку переднего края нашей обороны. По Торецку, Бахмутскому, Белогоровке, Курдюмовке, Васильевке, Зайцеву и Железному российские солдаты стреляли из танков и артиллерии. ВСУ отразили наступление противника на Соледар и Кодему.

враг активизировал разведку переднего края нашей обороны. По Торецку, Бахмутскому, Белогоровке, Курдюмовке, Васильевке, Зайцеву и Железному российские солдаты стреляли из танков и артиллерии. ВСУ отразили наступление противника на Соледар и Кодему. На Авдеевском направлении "горячо" было у Серебряного, Красногоровки, Опросного, Первомайского, Новобахмутовки и Марьинки. Красногоровка попала под удар авиации. Чтобы улучшить свое тактическое положение, россияне наступали на Пески и Первомайское, но успешно.



Что происходит на Донбассе / Карта Liveuamap

Какая ситуация по другим направлениям

На Харьковском направлении путинские солдаты обстреляли из танков и реактивной артиллерии районы Светличного, Шаповаловки, Прудянки, Дементиевки, Питомника, Больших Проходов, Победы, Верхнего Салтова, Гусаровки, Базалевки, Старой Гнилицы и Протопоповки. Удар с авиации враг нанес возле Ртищевки и Верхнего Салтова.



россияне активно обстреливают Харьковское направление / Карта Liveuamap

На Новопавловском и Запорожском направлениях россияне били из танков, ствольной и реактивной артиллерии возле Угледара, Великой Новоселки, Новомихайловки, Новоданиловки, Терноватого, Бурлацкого, Волшебного, Зеленого Поля, Малой Токмачки, Полтавки, Новоандреевки и Привиля. Еще возле ряда населенных пунктов оккупанты вели воздушную разведку.

У Временовки наши защитники обезвредили вражескую разведывательную группу. Кроме того, ВСУ отразили наступление на Павловку.

На Южнобужском направлении главная задача врага – удержать занятые позиции. По Степной Долине, Лиману, Прибугскому, Новониколаевке, Котляреву, Партизанскому, Первомайскому, Благодатному, Кобзарцам, Терновке, Андреевке на других населенных пунктах россияне стреляли из танков и артиллерии. Возле Снегиревки, Красного Яра и Белого Колодца путинские солдаты вели воздушную разведку.



Ситуация на Юге Украины / Карта Liveuamap

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