Про ситуацію на фронті 15 серпня розповіли у Генеральному штабі Збройних Сил України. Там зазначили, що на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках ситуація не змінилася.

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По населених пунктах Люте, Іскрисківщина та Біловоди Сумської області ворог гатив зі ствольної артилерії.



Карта бойових дій в Україні / Мапа Liveuamap

Ворожі наступи на Донбасі

На Слов'янському напрямку росіяни відкривали артилерійський вогонь у сторону Великої Комишувахи, Бражівки, Залимана, Вірнопілля, Мазанівки та Богородичного. У напрямку Тихоцьке – Долина противник вів наступ, але був змушений відійти з втратами.

росіяни відкривали артилерійський вогонь у сторону Великої Комишувахи, Бражівки, Залимана, Вірнопілля, Мазанівки та Богородичного. У напрямку Тихоцьке – Долина противник вів наступ, але був змушений відійти з втратами. Вести наступ росіяни намагаються і на Краматорському напрямку. Для цього вони активно використовують штурмову та армійську авіацію. Крім того, путінські солдати обстріляли Білогорівку, Григорівку, Стародубівку, Веселе, Федорівку та Сіверськ.

Для цього вони активно використовують штурмову та армійську авіацію. Крім того, путінські солдати обстріляли Білогорівку, Григорівку, Стародубівку, Веселе, Федорівку та Сіверськ. На Бахмутському напрямку ворог активізував розвідку переднього краю нашої оборони. По Торецьку, Бахмутському, Білогорівці, Курдюмівці, Василівці, Зайцевому і Залізному російські солдати стріляли з танків та артилерії. ЗСУ відбили наступ противника на Соледар та Кодему.

ворог активізував розвідку переднього краю нашої оборони. По Торецьку, Бахмутському, Білогорівці, Курдюмівці, Василівці, Зайцевому і Залізному російські солдати стріляли з танків та артилерії. ЗСУ відбили наступ противника на Соледар та Кодему. На Авдіївському напрямку "гаряче" було біля Срібного, Красногорівки, Опитного, Первомайського, Новобахмутівки та Мар'їнки. Красногорівка потрапила під удар авіації. Щоб покращити своє тактичне положення, росіяни наступали на Піски та Первомайське, але без успішно.



Що відбувається на Донбасі / Карта Liveuamap

Яка ситуація на інших напрямках

На Харківському напрямку путінські солдати обстріляли з танків та реактивної артилерії райони Світличного, Шаповалівки, Прудянки, Дементіївки, Питомника, Великих Проходів, Перемоги, Верхнього Салтова, Гусарівки, Базаліївки, Старої Гнилиці та Протопопівки. Удару з авіації ворог завдав біля Ртищівки та Верхнього Салтова.



росіяни активно обстрілюють Харківський напрямок / Карта Liveuamap

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках росіяни гатили з танків, ствольної та реактивної артилерії біля Вугледару, Великої Новосілки, Новомихайлівки, Новоданилівки, Тернуватого, Бурлацького, Чарівного, Зеленого Поля, Малої Токмачки, Полтавки, Новоандріївки та Привільного. Ще біля низки населених пунктів окупанти вели повітряну розвідку.

Біля Временівки наші захисники знешкодили ворожу розвідувальну групу. Крім того, ЗСУ відбили наступ на Павлівку.

На Південнобузькому напрямку головне завдання ворога – утримати зайняті позиції. По Степовій Долині, Лиману, Прибузькому, Новомиколаївці, Котляревому, Партизанському, Первомайському, Благодатному, Кобзарцях, Тернівці, Андріївці на інших населених пунктах росіяни стріляли з танків та артилерії. Біля Снігурівки, Червоного Яру і Білої Криниці путінські солдати вели повітряну розвідку.



Ситуація на Півдні України / Карта Liveuamap

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