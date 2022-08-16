Про те, що відбувається на полі бою 16 серпня розповіли у Генеральному штабі Збройних Сил України. Бої досі запеклі й важкі.

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Ситуація на Півночі України

На Волинському та Поліському напрямках відбувається тренування зі зв'язку генерального штабу збройних сил білорусі. Крім того, зберігається загроза завдання ракетних та авіаційних ударів з території цієї країни.

На Сіверському напрямку росіяни продовжують тримати свої підрозділи у Брянській та Курській областях, щоб затримали Збройні Сили України у північних областях. За добу під вогонь артилерії потрапили райони Кам'янської Слободи Чернігівської області та Ходиного Сумської області.



Карта бойових дій в Україні / Мапа Liveuamap

Бої на Донбасі

На Слов'янському напрямку ворожі підрозділи намагаються покращити своє логістичне забезпечення. Крім того, вони відкривали вогонь біля Грушувахи та Вірнопілля.

ворожі підрозділи намагаються покращити своє логістичне забезпечення. Крім того, вони відкривали вогонь біля Грушувахи та Вірнопілля. На Краматорському напрямку росіяни ведуть наступ на Лисичанський нафтопереробний завод – Івано-Дар'ївку. Зараз тривають запеклі бої.

росіяни ведуть наступ на Лисичанський нафтопереробний завод – Івано-Дар'ївку. Зараз тривають запеклі бої. путінські солдати відкривали вогонь з артилерії й танків по населених пунктах на Бахмутському напрямку . "Прильоти" були біля Бахмуту, Бахмутського, Соледару, Шумів, Білогорівки, Костянтинівки, Яковлівки та Зайцевого. ЗСУ відкинули ворожий наступ на Володимирівку – Бахмутське та Стряпівку – Соледар. Зараз бої точаться на напрямках Покровське – Бахмутське та Горлівка – Залізне.

. "Прильоти" були біля Бахмуту, Бахмутського, Соледару, Шумів, Білогорівки, Костянтинівки, Яковлівки та Зайцевого. ЗСУ відкинули ворожий наступ на Володимирівку – Бахмутське та Стряпівку – Соледар. Зараз бої точаться на напрямках Покровське – Бахмутське та Горлівка – Залізне. На Авдіївському напрямку під вогонь ствольної артилерії потрапили райони Красногорівки, Спартака та Невельського. Зараз окупанти ведуть наступ на Старомихайлівку – Невельське. ЗСУ намагаються відбити ворога.



Бойові дії на Донбасі / Карта Liveuamap

Яка ситуація на інших напрямках

На Харківському напрямку росіяни обстріляли зі ствольної та реактивної артилерії райони Костянтинівки, Ртищівки, Соснівки, Питомника та Руських Тишків.

На Новопавлівському та Запорізькому напрямках – Новосілку, Вугледар, Велику Новосілку, Новомихайлівку, Новопіль, Павлівку, Новоандріївку, Привільне та Времівку. Вогонь окупанти вели з танків та реактивної й ствольної артилерії.

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На жаль, ворог має частковий успіх в наступі та штурмі в напрямку Солодке – Новомихайлівка. Але бої ще тривають, а ЗСУ можуть змінити ситуацію.

На Південнобузькому напрямку путінські солдати використали танки, артилерію та армійську й штурмову авіацію. "Гаряче" було на лінії зіткнення, а також біля Білої Криниці, Андріївки та Лозового. Окупанти намагалися покращити своє тактичне положення штурмовими діями в напрямку Зелений Гай – Новогригорівка. Однак це завершилося для них серйозними втратами та відступом.



Ситуація на фронті на Півдні України / Карта Liveuamap

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