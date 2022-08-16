Підрозділи квазіреспубліки на Луганщині втомилися від виснажливих наступів й відмовилися підтримати бойовиків "ДНР". Американський Інститут вивчення війни заявляє, що ця тенденція небезпечна для російських військ.

Зверніть увагу Вибухи у 5 районах міста та ліквідовані вороги на Півдні: головне за 174 день війни

Ефективність роботи російської армії зменшиться

російські окупанти хотіли вербувати ще більше нових солдатів з Луганської області, щоб компенсувати нещодавні втрати. Однак це їм тепер не вдасться.

Подальший розкол в очолюваних росією силах також загрожує подальшим перешкоджанням ефективності російських військових зусиль,

– мовиться в повідомленні.

Підрозділи так званої ДНР раніше фіксували подібні звернення, діючи в Луганській, Харківській та Херсонській областях. Це може свідчити про те, що не всі військові з квазіреспублік підтримують експансивні плани вторгнення Кремля.

Нагадаємо, що 15 серпня у мережі з'явилося відео, на якому бійці 2740 батальйону "ЛНР" відмовляються воювати за "ДНР". Солдати стверджують, що вони святкували перемогу 3 липня, коли сили "ЛНР" досягли кордонів Луганської області. Тому їхня робота виконана.

Варто переглянути – Володимир Зеленський звернувся до українців увечері 15 серпня: відео