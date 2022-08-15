Відповідне відео, яке зняли окупанти, швидко розлетілося у мережі, повідомляє 24 канал. Зауважимо, це не таємниця, що російській армії катастрофічно бракує особового складу. Тому мобілізацію проводять не тільки на Луганщині, а й у свіжозахоплених містах Донеччини.
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Розкол "братніх народів": бойовики з Луганщини не хочуть воювати
Військові так званого "мобілізаційного резерву батальйону 2140" квазіреспубліки на Луганщині днями записали відеозвернення. Вони заявили, що відмовляються йти воювати на тимчасово окуповані території Донеччини.
Що ж трапилося? Чому раптом "братні народи Донбасу", як їх називали російські пропагандисти, тепер не хочуть підтримувати один одного?
У відео бойовики наголошують, що свій обов'язок із "захисту" так званої "ЛНР" вже виконали. А, мовляв, день перемоги місцева "влада" оголосила ще 3 липня. Звідси, логічно, питання: за що тепер помирати?
Однак окупаційній російській армії дуже бракує солдатів, а масову відкриту мобілізацію на своїй території країна-терористка проводити боїться. Тому жителів тимчасово окупованих територій різними методами продовжують змушувати йти на війну проти України.
Нас погрозами, шантажем, залякуваннями та брехнею намагаються загнати на територію "ДНР",
– прямо заявили "луганські" бойовики.
І у такий спосіб залишили "донецьких" сам на сам з їхніми проблемами. А проблем ЗСУ створює загарбникам чимало.
До слова, на відео, яке оприлюднили бойовики, можна побачити десятки вояк (з відкритими обличчями, що примітно). Їхнє прохання – цілком зрозуміле. Адже бійцям, яким дивом вдалося вижити на фронті в Україні, зовсім не хочеться туди повертатися. Більш ніж імовірно, такої удачі їм вже не дістанеться.
Дивіться звернення бойовиків:
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Що робити, якщо примусово відправили воювати проти України
На початку серпня в окупантів змінилося командування, яке відповідає за залучення бійців до участі у війні. Тоді одразу ж скасували відстрочки та почали рішучу мобілізацію всіх, хто раніше отримав чи купив бронь. За даними джерел 24 каналу в розвідці, посилене полювання озброєних осіб на цивільних жителів Донбасу триватиме аж до 18 серпня. Їхня задача – залучити до війська 15 тисяч людей.
Тому останніми днями на вулицях тимчасово окупованих міст на Сході України озброєні люди хапають взагалі всіх чоловіків. Навіть тих, у кого є документи про непридатність до служби чи бронювання. Примусово мобілізованих використовують лише як "гарматне м'ясо", тож вони рано чи пізно загинуть. Водночас рідні таких бійців, імовірно, навіть не зможуть попрощатися з тілом, адже для приховання втрат російські командири привозять не більше 20% решток загиблих.
Загони мобілізованих на Донбасі здебільшого не протестують проти примусової участі у війні та йдуть на вірну смерть. Це свідчить про те, що російські командири добре організували нагляд за ними. Однак вони все ж можуть безпечно здатися в полон ЗСУ. За словами українських військовослужбовців, які називають себе "тінями Донбасу", всі, хто хоче отримати шанс на виживання, ніколи не брати участь у бойових діях та взагалі хоча б колись зустрітися з рідними, мають знати просту інструкцію, як це зробити.
Перед здачею у полон потрібно написати на пошту tinidonbasy@gmail.com та ретельно виконувати всі вказівки. Кілька десятків мобілізованих на Донбасі вже скористалися цією пропозицією. Наразі вони перебувають у повній безпеці, отримали грошове забезпечення та достойну роботу.