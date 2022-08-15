Відповідне відео, яке зняли окупанти, швидко розлетілося у мережі, повідомляє 24 канал. Зауважимо, це не таємниця, що російській армії катастрофічно бракує особового складу. Тому мобілізацію проводять не тільки на Луганщині, а й у свіжозахоплених містах Донеччини.

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Розкол "братніх народів": бойовики з Луганщини не хочуть воювати

Військові так званого "мобілізаційного резерву батальйону 2140" квазіреспубліки на Луганщині днями записали відеозвернення. Вони заявили, що відмовляються йти воювати на тимчасово окуповані території Донеччини.

Що ж трапилося? Чому раптом "братні народи Донбасу", як їх називали російські пропагандисти, тепер не хочуть підтримувати один одного?

У відео бойовики наголошують, що свій обов'язок із "захисту" так званої "ЛНР" вже виконали. А, мовляв, день перемоги місцева "влада" оголосила ще 3 липня. Звідси, логічно, питання: за що тепер помирати?

Однак окупаційній російській армії дуже бракує солдатів, а масову відкриту мобілізацію на своїй території країна-терористка проводити боїться. Тому жителів тимчасово окупованих територій різними методами продовжують змушувати йти на війну проти України.

Нас погрозами, шантажем, залякуваннями та брехнею намагаються загнати на територію "ДНР",

– прямо заявили "луганські" бойовики.

І у такий спосіб залишили "донецьких" сам на сам з їхніми проблемами. А проблем ЗСУ створює загарбникам чимало.

До слова, на відео, яке оприлюднили бойовики, можна побачити десятки вояк (з відкритими обличчями, що примітно). Їхнє прохання – цілком зрозуміле. Адже бійцям, яким дивом вдалося вижити на фронті в Україні, зовсім не хочеться туди повертатися. Більш ніж імовірно, такої удачі їм вже не дістанеться.

Цікаво! Активіст та військовий Євген Карась розповів, що росія дуже активно проводить мобілізацію на окупованих територіях Донбасу. Окупанти буквально по дворах шукають, кого б призвати. Ті, хто не хочуть воювати, можуть відкупитися від служби за 100 тисяч рублів.

Дивіться звернення бойовиків:

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Що робити, якщо примусово відправили воювати проти України

На початку серпня в окупантів змінилося командування, яке відповідає за залучення бійців до участі у війні. Тоді одразу ж скасували відстрочки та почали рішучу мобілізацію всіх, хто раніше отримав чи купив бронь. За даними джерел 24 каналу в розвідці, посилене полювання озброєних осіб на цивільних жителів Донбасу триватиме аж до 18 серпня. Їхня задача – залучити до війська 15 тисяч людей.

Тому останніми днями на вулицях тимчасово окупованих міст на Сході України озброєні люди хапають взагалі всіх чоловіків. Навіть тих, у кого є документи про непридатність до служби чи бронювання. Примусово мобілізованих використовують лише як "гарматне м'ясо", тож вони рано чи пізно загинуть. Водночас рідні таких бійців, імовірно, навіть не зможуть попрощатися з тілом, адже для приховання втрат російські командири привозять не більше 20% решток загиблих.

Загони мобілізованих на Донбасі здебільшого не протестують проти примусової участі у війні та йдуть на вірну смерть. Це свідчить про те, що російські командири добре організували нагляд за ними. Однак вони все ж можуть безпечно здатися в полон ЗСУ. За словами українських військовослужбовців, які називають себе "тінями Донбасу", всі, хто хоче отримати шанс на виживання, ніколи не брати участь у бойових діях та взагалі хоча б колись зустрітися з рідними, мають знати просту інструкцію, як це зробити.

Перед здачею у полон потрібно написати на пошту tinidonbasy@gmail.com та ретельно виконувати всі вказівки. Кілька десятків мобілізованих на Донбасі вже скористалися цією пропозицією. Наразі вони перебувають у повній безпеці, отримали грошове забезпечення та достойну роботу.

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