Про це 24 каналу повідомив військовий, активіст, лідер організації "С14" Євген Карась. За його словами, рівень боєздатності таких військ буде низький.

До речі За шкалою від 0 до 10 ефективність ЗСУ складає всі 12, – у Пентагоні вражені захисниками України

Як призивають в армію рф на Донбасі

Карась розповів, що на Донбасі тим, хто вступає на "собачий контракт", обіцяють 200 тисяч рублів, із яких 50 тисяч рублів виплачують відразу, а 150 тисяч рублів – пізніше. Тобто вони роблять так, щоб мобілізовані не втекли з цими грішми.

Але в "ЛНР", щоб відкупитися від служби в "доблесних корпусах народної міліції", в цих "гробових військах", там треба заплатити уже 100 тисяч рублів,

– зауважив він.

Військовий вважає, що вони будуть знаходити гроші, аби відкупитися від служби в армії росії.

Кого окупанти мобілізують

Карась зазначив, що в "ЛНР" почали призивати водіїв швидких. Також там забрали до російського війська 400 робітників із металургійного заводу, через що його ледве запустили.

В "ЛНР" їздять із військкомату в балаклавах по дворах, шукають, кого би просто вкрасти. І від них усі ховаються,

– заявив лідер організації "С14".

Понад те, за його словами, в один із мотопіхотних підрозділів "ДНР" прибуло 15 осіб. Лише троє за станом здоров'я виявились здатними хоча б щось протягнути 300 метрів.

"А найголовніше, там виявився один персонаж із дурки, його забрали з дурдому, щоб виконати статистику військкомату", – сказав Карась.

Він додав, що його все ж повернули до психлікарні, а військкомат потім бідкався, що не виконав потрібного.

Як і кого росіяни мобілізують на Донбасі: дивіться відео

"Воювати вони будуть ніяк"

Карась наголосив, що ситуація у окупантів є катастрофічною. Рівень боєздатності цих військ буде низький, а також там мало хороших офіцерів.

Я собі уявляю, що вони собі понатаскували з цих "республік", звідкись бомжів. Воювати воно буде ніяк,

– вважає військовий.

Однак, додав він, їх буде багато, що буде створювати проблеми, Проте це жодним чином не становитиме якісь загрози для України.

Зверніть увагу! росіяни незаконно мобілізували до свого війська понад 100 тисяч чоловіків з окупованого Донбасу. Майже чверть цих людей вже загинула. Про це на пресконференції розповів засновник "Східної правозахисної групи" Павло Лисянський.

Більше про мобілізацію росії на Донбасі

росіяни проводять примусову мобілізацію населення на тимчасово окупованих територіях України. кремль хоче не лише поповнити сили російської армії, а взагалі знищити українців.

Окупанти зазнають колосальних втрат на війні проти України. Тому вони продовжують примусову мобілізацію мешканців тимчасово окупованих територій, щоб поповнити свої резерви.

Крім того, командири терористичних "республік" отримали наказ проводити заходи з мобілізації у тих містах та селищах, які росія окупувала після 24 лютого.

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