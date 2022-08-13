Про це 24 каналу повідомив військовий, активіст, лідер організації "С14" Євген Карась. За його словами, рівень боєздатності таких військ буде низький.
До речі За шкалою від 0 до 10 ефективність ЗСУ складає всі 12, – у Пентагоні вражені захисниками України
Як призивають в армію рф на Донбасі
Карась розповів, що на Донбасі тим, хто вступає на "собачий контракт", обіцяють 200 тисяч рублів, із яких 50 тисяч рублів виплачують відразу, а 150 тисяч рублів – пізніше. Тобто вони роблять так, щоб мобілізовані не втекли з цими грішми.
Але в "ЛНР", щоб відкупитися від служби в "доблесних корпусах народної міліції", в цих "гробових військах", там треба заплатити уже 100 тисяч рублів,
– зауважив він.
Військовий вважає, що вони будуть знаходити гроші, аби відкупитися від служби в армії росії.
Кого окупанти мобілізують
Карась зазначив, що в "ЛНР" почали призивати водіїв швидких. Також там забрали до російського війська 400 робітників із металургійного заводу, через що його ледве запустили.
В "ЛНР" їздять із військкомату в балаклавах по дворах, шукають, кого би просто вкрасти. І від них усі ховаються,
– заявив лідер організації "С14".
Понад те, за його словами, в один із мотопіхотних підрозділів "ДНР" прибуло 15 осіб. Лише троє за станом здоров'я виявились здатними хоча б щось протягнути 300 метрів.
"А найголовніше, там виявився один персонаж із дурки, його забрали з дурдому, щоб виконати статистику військкомату", – сказав Карась.
Він додав, що його все ж повернули до психлікарні, а військкомат потім бідкався, що не виконав потрібного.
Як і кого росіяни мобілізують на Донбасі: дивіться відео
"Воювати вони будуть ніяк"
Карась наголосив, що ситуація у окупантів є катастрофічною. Рівень боєздатності цих військ буде низький, а також там мало хороших офіцерів.
Я собі уявляю, що вони собі понатаскували з цих "республік", звідкись бомжів. Воювати воно буде ніяк,
– вважає військовий.
Однак, додав він, їх буде багато, що буде створювати проблеми, Проте це жодним чином не становитиме якісь загрози для України.
Більше про мобілізацію росії на Донбасі
- росіяни проводять примусову мобілізацію населення на тимчасово окупованих територіях України. кремль хоче не лише поповнити сили російської армії, а взагалі знищити українців.
- Окупанти зазнають колосальних втрат на війні проти України. Тому вони продовжують примусову мобілізацію мешканців тимчасово окупованих територій, щоб поповнити свої резерви.
- Крім того, командири терористичних "республік" отримали наказ проводити заходи з мобілізації у тих містах та селищах, які росія окупувала після 24 лютого.
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