Об этом 24 каналу сообщил военный, общественный активист, лидер организации "С14" Евгений Карась. По его словам, уровень боеспособности таких войск будет низким.
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Как призывают в армию рф на Донбассе
Карась рассказал, что на Донбассе тем, кто вступает на собачий контракт, обещают 200 тысяч рублей, из которых 50 тысяч рублей выплачивают сразу, а 150 тысяч рублей – позже. То есть они делают так, чтобы мобилизованные не сбежали с этими деньгами.
Но в "ЛНР", чтобы откупиться от службы в "доблестных корпусах народной милиции", в этих "гробовых войсках", нужно заплатить уже 100 тысяч рублей,
– заметил он.
Военный считает, что они будут находить деньги, чтобы откупиться от службы в армии россии.
Кого оккупанты мобилизуют
Карась отметил, что в "ЛНР" начали призывать водителей скорых. Также там забрали в российскую армию 400 рабочих с металлургического завода, из-за чего его едва запустили.
В "ЛНР" ездят из военкомата в балаклавах по дворам, ищут, кого просто украсть. И от них все прячутся,
– заявил лидер организации "С14".
Более того, по его словам, в одно из мотопехотных подразделений "ДНР" прибыло 15 человек. Лишь трое по состоянию здоровья оказались способными хоть что-то протянуть 300 метров.
"А самое главное, там оказался один персонаж из дурки, его забрали из дурдома, чтобы выполнить статистику военкомата", – сказал Карась.
Он добавил, что его все же вернули в психбольницу, а военкомат потом жаловался, что не выполнил нужного.
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"Воевать они будут никак"
Карась подчеркнул, что ситуация у оккупантов катастрофическая. Уровень боеспособности этих войск будет низким, а также там мало хороших офицеров.
Я себе представляю, что они себе понатаскивали из этих "республик", откуда-то бомжей. Воевать оно будет никак,
– считает военный.
Однако, добавил он, их будет много, что будет создавать проблемы. Однако это никоим образом не будет представлять угрозы для Украины.
Больше о мобилизации россии на Донбассе
- россияне проводят принудительную мобилизацию населения на временно оккупированных территориях Украины. Кремль хочет не только пополнить силы русской армии, а вообще уничтожить украинцев.
- оккупанты терпят колоссальные потери на войне против Украины. Поэтому они продолжают принудительную мобилизацию жителей временно оккупированных территорий, чтобы пополнить свои резервы.
- Кроме того, командиры террористических "республик" получили приказ проводить мероприятия по мобилизации в тех городах и поселках, которые россия оккупировала после 24 февраля.
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