По данным источников 24 канала в разведке, командиры террористических "республик" получили приказ проводить мероприятия по мобилизации в тех городах и поселках, которые россия оккупировала после 24 февраля. Так называемые "ждуны", которые сливали врагу позиции ВСУ и свято верили в то, что им будет лучше после оккупации, не дождались даже первых социальных выплат от россии, а уже были вынуждены гибнуть за путина.

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Причиной ускорения мобилизации на тех территориях, которые россия недавно смогла временно завоевать, является недостаток личного состава среди сводной оккупационной армии орков.

Среди мобилизованных царит отчаяние

Отряды отправленных россией на смерть жителей Донбасса состоят в основном из немотивированных мужчин, которые считали, что армия захватчиков сделает все за них. Однако кремлевским командующим наплевать на обычных людей, которых обманули пропагандисты.

Абсолютное большинство мобилизованных не понимает, зачем им держать в руках оружие, но их продолжают упорно гнать на позиции ВСУ или перемещают на те направления, которые вскоре станут очень горячими.

Те, кто смог выжить после нескольких месяцев на войне, советуют новоприбывшим бежать при первой возможности. Ведь в среднем в первые недели участия в боях погибают до 50% личного состава мобилизованных. За 14 дней то или иное подразделение, которое россияне создают из мобилизованных, полностью теряет свою боеспособность.

В разговорах между собой боевики ОРДЛО говорят, что потери таких группировок просто неимоверно велики. Например, из 470 мобилизованных, участвовавших в боях за Лисичанск, выжить удалось только одному.

Кроме того, местные террористы очень недовольны тем фактом, что им нельзя рассчитывать ни на ротацию, ни на отпуска. В то время как российские военнослужащие иногда получают возможности вырваться из войны, возвращаются домой после окончания краткосрочных контрактов, жителей Донбасса будут заставлять воевать до последнего дыхания. Ведь россияне всегда используют их на наиболее горячих участках фронтов, а заменить мобилизованных после изнурительных боев банально некем. Потому что все резервы идут на пополнение разбитых подразделений.

За все 5 с лишним месяцев войны принудительно отправленные на войну, которым удалось выжить, были дома только 2 раза по 2 суток.

Повод задуматься всем, кто хочет прихода россии

Тот факт, что так называемые "военкомы" активизировались в начале августа на оккупированных территориях Донбасса, ярко свидетельствует о том, что россияне начали "выгребать" так называемые последние резервы. Потому что до этого жителей захваченных территорий после начала полномасштабного вторжения на военную службу не отправляли.

Так что все фанаты россии, живущие в прифронтовой зоне, должны понять, что в случае прихода захватчиков их будут отправлять на фронт в качестве "пушечного мяса", а избежать этого будет невозможно. Потому что в самих так называемых "лнр" и "днр" пока мобилизуют вообще всех.

Например, в Кадиевке 8 августа вооруженные ордынцы мобилизовали одного из коммунальщиков, имеющего психические заболевания и инвалидность. В тот же день "военкомы" подогнали автобус к кафе, где праздновали свадьбу, и отправили на передовую кучу мужчин прямо в костюмах. Поэтому церемониться со "ждунами" никто из россиян не будет. Тем более, захватчикам проще содержать одного солдата, чем гражданского, у которого даже нет работы из-за войны.