За даними джерел 24 каналу у розвідці, командири терористичних "республік" отримали наказ проводити заходи з мобілізації у тих містах та селищах, які росія окупувала після 24 лютого. Так звані "ждуни", які зливали ворогу позиції ЗСУ та свято вірили у те, що їм буде краще після окупації, не дочекалися навіть перших соціальних виплат від росії, а вже були змушені піти гинути за путіна.

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Причиною прискорення мобілізації на тих територіях, які росія нещодавно змогла тимчасово завоювати, є нестача особового складу серед зведеної окупаційної армії орків.

Серед мобілізованих панує розпач

Загони відправлених росією на смерть жителів Донбасу складаються здебільшого з геть невмотивованих чоловіків, які вважали, що армія загарбників зробить все за них. Однак кремлівським командувачам наплювати на звичайних людей, яких обдурили пропагандисти.

Абсолютна більшість мобілізованих не розуміє, навіщо їм тримати в руках зброю, але їх продовжують вперто гнати на позиції ЗСУ чи переміщують на ті напрямки, які незабаром стануть дуже гарячими.

Ті, хто зміг вижити після кількох місяців на війні, радять новоприбулим тікати при першій можливості. Адже в середньому у перші ж тижні участі в боях гинуть до 50% особового складу мобілізованих. За 14 днів той чи інший підрозділ, який росіяни створюють з мобілізованих, повністю втрачає свою боєздатність.

У розмовах між собою бойовики ОРДЛО кажуть, що втрати таких угруповань просто неймовірно великі. Наприклад, зі 470 мобілізованих, які брали участь у боях за Лисичанськ, вижити вдалося лише одному.

Крім того, місцеві терористи вкрай незадоволені тим фактом, що їм не можна розраховувати ані на ротацію, ані на відпустки. Тоді як російські військовослужбовці подекуди отримують можливості вирватися з війни, повертаються додому після закінчення короткострокових контрактів, жителів Донбасу змушуватимуть воювати до останнього подиху. Адже росіяни завжди використовують їх на найбільш гарячих ділянках фронтів, а замінити мобілізованих після виснажливих боїв банально немає ким. Бо всі резерви йдуть на поповнення розбитих підрозділів.

За всі 5 із зайвим місяців війни примусово відправлені на війну, яким пощастило вижити, були вдома лише 2 рази по 2 доби.

Привід задуматися всім, хто хоче приходу росії

Той факт, що так звані "воєнкоми" активізувалися на початку серпня на новоокупованих територіях Донбасу, яскраво свідчить про те, що росіяни почали "вигрібати" так звані останні резерви. Бо до цього жителів захоплених після початку повномасштабного вторгнення міст на військову службу не відправляли.

Тож всі фанати росії, які живуть у прифронтовій зоні, мають зрозуміти, що у випадку приходу загарбників їх серед перших відправлятимуть на фронт у якості "гарматного м'яса", а уникнути цього буде неможливо. Бо у самих так званих "ЛНР" та "ДНР" наразі мобілізовують взагалі геть усіх.

Наприклад, у Кадіївці 8 серпня озброєні ординці мобілізували одного з комунальників, який має психічні захворювання та інвалідність. У той же день "воєнкоми" підігнали автобус до кафе, де святкували весілля, та відправили на передову купу чоловіків прямо у костюмах. Тому церемонитися зі "ждунами" ніхто з росіян не буде. Тим паче, загарбникам простіше утримувати одного солдата, ніж цивільного, у якого навіть немає роботи через війну.