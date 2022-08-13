Если в начале полномасштабного вторжения в наше государство немногие верили, то сейчас баланс сил значительно изменился. И именно благодаря этому международные партнеры предоставляют нам все больше оружия для того, чтобы победить россию.

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оккупанты переживают постоянное давление

Один из чиновников в Пентагоне отметил, что ВСУ уже добились немалых успехов. Нашим военным удалось отвоевать ряд оккупированных врагом территорий. И это только начало.

Он также отметил, что большое давление на россиян оказывают во временно оккупированном Херсоне. В частности, речь идет о разрушенных мостах, которые враг использовал для переправы. ВСУ не только уничтожают боекомплект захватчиков, но и делают все возможное, чтобы у врага буквально не было, где себя деть.

Не обошел он вниманием также взрывы на аэродроме "Саки" в Новофедоровке. Высокопоставленный чиновник заметил, что доподлинно неизвестно, что стало причиной "хлопка". Но он может сказать однозначно, что это очень негативно повлияло на российскую авиацию, а также количество боеприпасов.

Эффективность ВСУ просто зашкаливает

Пока Россия хаотично обстреливает Украину, унося жизни мирных жителей нашей страны, ВСУ эффективно используют предоставленное международными партнерами оружие. И именно поэтому враг не только несет немалые потери, но и теряет мотивацию воевать. Усугубляет угнетение врага тот факт, что у него становится все меньше боеприпасов, а пункты командования превращаются в пепел.

Подводя итоги, чиновник оценил эффективность ВСУ по шкале от 0 до 10. По его мнению, наши военные заслуживают 12 баллов, ведь за эти почти шесть месяцев они поразили весь цивилизованный мир.

Если же мы уже заговорили о потерях врага, то пройдемся по ним поподробнее. Так, с начала полномасштабного вторжения ряды "двухсотых" пополнили уже более 40 тысяч оккупантов.

Каждый день россиян становится все меньше

С 24 февраля ВСУ удалось ликвидировать 43 400 российских захватчиков. За прошедшие сутки эту цифру пополнили 200 оккупантов, которым вручили билеты на "концерт кобзона".

Кроме того, существенно сократилось количество вражеской техники. Теперь на оснащении врага на 1 855 танков, 4 115 боевых бронированных машин, 978 артиллерийских систем, 261 РСЗО, 136 единиц средств ПВО и 91 единицу специальной техники меньше.

В металлолом также превратили 233 самолета, 193 вертолета, 779 БпЛА оперативно-тактического уровня, 187 крылатых ракет, 15 судов и 3 036 автомобилей и автоцистерн.

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