Окупанти забирають чоловіків просто з вулиць. Тим часом серед тих, кого примусово мобілізували, росте невдоволення через жахливе ставлення російського командування.
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Забирають навіть непридатних до служби
Нова хвиля примусової мобілізації на окупованій території Донбасу розпочалася 1 серпня. Наприклад, на Луганщині окупанти намагаються відновити боєздатність своїх мотострілецьких батальйонів.
Чоловіків забирають просто з вулиць. У Луганську за 40 хвилин на місцевому ринку викрали вантажників – чоловіків забрали у 2 автобуси. Водночас в Алчевську людей викрадають просто з вулиць. Місцеве населення обурене, тому чоловіки намагаються переховуватися.
У місті Хрустальний збільшили кількість патрулів, які без пояснень забирають чоловіків і відвозять їх й військкомати. Також окупанти навідуються на підприємства та до комерційних установ і шукають придатних до служби. Однак загалом часто забирають і непридатних або тих, у кого є "відстрочка".
Водночас ті, кого таки мобілізували, невдоволені ставленням командування. Крім того, масла у вогонь підливає те, що росіянам видають сучасні боєкомплекти, а мобілізованим з окупованих територій – з часів Другої світової війни.
Втрати окупантів у війні
Причиною чергової хвилі примусової мобілізації стають колосальні втрати ворога на війні. За 165 днів повномасштабного вторгнення до України окупанти втратили:
- близько 42 200 осіб з особового складу;
- 1 805 танків;
- 4 055 бойових броньованих машин;
- 958 артилерійських систем;
- 260 реактивних систем залпового вогню;
- 132 засоби ППО;
- 223 літаки;
- 191 гелікоптер;
- 750 безпілотників;
- 182 крилаті ракети;
- 15 кораблів та катерів;
- 2 978 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн;
- 86 одиниць спецтехніки.
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